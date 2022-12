Le projet "Hommage aux héros" à Carentan est-il d'intérêt général ?

"L'Hommage aux héros" est un futur spectacle immersif sur le débarquement de Normandie en 1944. C'est un projet très controversé. Ses détracteurs, parmi lesquels des historiens et des proches de vétérans, y dénoncent depuis bientôt deux ans ce qu'ils considèrent comme un "D-Day Land" qui fait "injure" à ceux qui sont morts pour la liberté.

ⓘ Publicité

Ce mardi, une tribune intitulée « D-Day Land en Normandie, un projet incongru contre l’intérêt général » a été publié sur le site du journal Libération. Elle est co-signée de Guy Burgel, Professeur de géographie urbaine, université Paris-Nanterre, Thierry Paquot, Philosophe et essayiste et Jean-Michel Pérignon, Conservateur général du patrimoine honoraire. Une tribune qui ne revient pas sur l'idée du parc mais sur la notion "d'intérêt général" que les défenseurs du projet mettent en avant pour justifier ce parc mémoriel.

Jean-Michel Pérignon l'initiateur de cette tribune a travaillé presque 20 ans pour le ministère de la culture et dernièrement il a retrouvé un rapport du Conseil d'Etat datant de 1999 faisant 225 pages sur la notion "d'intérêt général". Voilà pourquoi il interpelle sur cette notion, au-dessus de tout selon lui, mais qui aujourd'hui serait utilisé à tort et à travers pour justifier des projets.

"Un certain nombre de gens se sont manifesté contre ce projet mais pas par ce prisme. Moi j'ai préféré réfléchir sur la notion supérieure d'"intérêt général" dont le concept est galvaudé. il me semblait intéressant de le replacer à son juste niveau. Quand on classe des terrains en terres agricoles c'est bien au nom de l'intérêt général, on est dans un parc naturel régional, en zone humide et aujourd'hui on voudrait au nom de l'intérêt général transformer ce terrain alors que c'est de l'intérêt privé. L'emploi, l'aspect économique ce n'est pas de l'intérêt général c'est l'intérêt commun d'une partie de la population française, monchoise. il faut être clair là dessus. Le parc naturel régional, les zones humides, les terres agricoles ça c'est l'intérêt général. Pour mois ce projet est à contre-courant quand on voit que près de 200 pays signent un texte pour protéger la planète à Carentan on va bousiller des hectares et des hectares pour faire un machin qui va servir des intérêts financiers particuliers. Il y a d'autres terrains, des friches industrielles où on pourrait faire ce truc."