Le projet humanitaire de deux Dijonnaises : apporter l’électricité dans un orphelinat au Togo

Deux Dijonnaises partiront à la mi-septembre au Togo. Direction la localité de Kpedomé dans le sud de ce petit pays africain. Elles ont lancé un appel aux dons pour installer des panneaux solaires et des batteries qui vont permettre aux enfants d’un orphelinat d'avoir de la lumière le soir.

Jeannine Moroni est infirmière. Titulaire d’un diplôme en développement humanitaire, elle effectue régulièrement des missions de volontariat international. C’est au cours d’une mission l’an dernier au Togo qu’elle a découvert cet orphelinat, dans la localité de Kpedomé. Fondé par une religieuse, l’établissement qui abrite une centaine d’enfants de trois mois à neuf ans, fonctionne avec de faibles moyens. Il est dépourvu d’électricité.

Un appel aux dons

Sous cette latitude, la nuit tombe vite, dès 18 heures. « Le dîner, le processus du coucher, de l’endormissement se font dans le noir. Les enfants font des cauchemars ». Le personnel dispose de lampes de poche dont les piles de mauvaise qualité se déchargent rapidement. Des bougies sont également utilisées, avec le risque d’incendie que cela induit.

D’où le projet que Jeannine Moroni souhaite mener à bien : équiper l’orphelinat de panneaux photovoltaïques et de batteries. Avec 7000 euros, c’est suffisant pour assurer l’éclairage. Avec 9000 euros, on peut aussi alimenter un réfrigérateur, utile pour conserver le lait de soja, qui sinon se dégrade vite et peut provoquer des intoxications. Un appel aux dons a été lancé sur le site de financement participatif grainesdaction.fr.

Cela signifie qu'ils existent pour quelqu'un

Avec une amie, Odette Roy, acquise à sa cause, elle se rendra sur place en septembre pour lancer les opérations. Odette Roy, secrétaire de direction à la retraite, apportera ses compétences en informatique pour réaliser un diaporama. Pour elle, ce voyage à but humanitaire sera une grande première : « ici la vie est beaucoup plus facile. Dans un pays où il y a beaucoup de pauvreté, j’avais envie de me rendre compte à quel point ces personnes peuvent souffrir par rapport à nous. »

Les deux femmes vont emmener dans leurs bagages des veilleuses, jeux et ballons offerts par la maison de quartier de la Fontaine d'Ouche. Les deux Dijonnaises apporteront aux orphelins une aide matérielle, mais pas seulement : « le fait qu’on aille là-bas un mois, qu’on les entoure, pour eux, cela signifie qu’ils existent pour quelqu’un. »