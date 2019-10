Le projet Solarzac continue, avec la promesse d'une "taille réduite"

Les promoteurs d'Arkolia ont annoncé la poursuite des études sur le projet Solarzac, avec notamment une taille plus modeste.

Hérault, France

Un vaste parc photovoltaïque sur le plateau du Larzac. La société Arkolia Energies, le maître d'ouvrage du projet Solarzac, a dressé le bilan de la concertation qui a eu lieu durant tout le 1er semestre 2019.

Le groupe a annoncé la poursuite des études. Le projet reste d'actualité maisun projet plus modeste, avec notamment la promesse d'une taille réduite. Au départ de 400 hectares cette taille pourrait être revue à la baisse : une des hypothèses fait état de 220 hectares. La réflexion sera pilotée par Jean-Paul Volle, géographe. Il insiste sur le fait que les panneaux solaires cohabiteront avec des troupeaux : "l'espace libéré sur les 400 hectares intégrera une logique d'élevage par le biais d'une mise en herbe, qui permettrait d'alimenter en fourrage d'hiver les troupeaux."

La nouvelle mouture projette aussi de limiter la consommation d'eau, ou encore de mieux protéger la biodiversité.

Le projet est illégal, qu'il fasse 10 ou 400 hectares", Julien Pradel, de l'association Terres du Larzac

Mais l'association Terres du Larzac reste vent debout contre le projet. "Illégal, qu'il fasse 10 ou 400 hectares", martèle Julien Pradel, du conseil d'administration. Il dénonce aussi ce délai d'un an, décidé par l'entreprise le temps d'élaborer un nouveau scénario :"ça veut dire gagner du temps : les échéances électorales, un nouveau préfet plus favorable au projet... ils essaient d'avoir un moment plus favorable pour eux".

De son côté la société Arkolia s'engage à informer régulièrement le public sur l'avancée des études, et sur leurs résultats.