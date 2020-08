Des touristes et la propriétaire d'un gîte près de Lunel victimes d'une arnaque sur Le Bon Coin

Tout était bien ficelé : un numéro de téléphone à priori français, un RIB de compte situé en France, un propriétaire sympa qui prend soin des vacanciers au téléphone, un contrat de location en bonne et due forme. Et pourtant, il s'agissait d'une arnaque.

Au moins six familles ont ainsi versées des arrhes pour louer un des gîtes du Mas de Cadoule situé à Saint-Just dans l'Hérault, jusqu'à 1500 euros d'acomptes pour certains. Ils avaient trouvé l'annonce sur le site du Bon Coin, appelé le propriétaire et signé un contrat. Mais ce propriétaire était en fait un escroc qui avait tout simplement volé toutes les photos et les descriptions des gîtes sur le site internet officiel du Mas.

Cécile Picq, propriétaire de ce gîte n'utilise en effet que son propre site pour louer ses chambres. C'est le 15 juillet qu'elle comprend qu'il y a un problème, lorsqu'une cliente, intéressée par l'annonce du Bon Coin prend le soin de contacter directement le gîte, s'apercevant au passage que les deux numéros de téléphone n'étaient pas les mêmes.

Cécile Picq, comprend qu'elle est victime d'une arnaque. Elle contacte Le Bon Coin mais le mal est fait. Le site mettra 24 heures pour retirer l'annonce.

Cécile Picq explique comment était montée l'arnaque Copier

C'est bien fait, c'est bien ficelé. On n'est pas parti à l'étranger, on pensait passer nos vacances dans le Sud mais malheureusement on s'est fait avoir

Parmi les victimes, Mohamed Tahiri, qui a versé 1050 euros d'acompte pour rien. Il se faisait pourtant une joie de quitter Lille pour deux semaines avec ses enfants. " Ils ont profité du confinement je pense pour monter cette arnaque. C'est bien fait, c'est bien ficelé. On n'est pas parti à l'étranger, on pensait passer nos vacances dans le Sud mais malheureusement on s'est fait avoir. Du coup, on ne va pas réitérer, en tout cas pas sur Leboncoin, mais ce qui me fait de la peine, c'est surtout pour les enfants ..."

Tout semblait honnête pour Mohamed Tahiri Copier

Mohamed Tahiri est surtout déçu pour ses enfants Copier

Le père de famille a porté plainte, mais la police lui a fait comprendre que les escrocs ne seraient sans doute jamais retrouvés, le téléphone utilisé étant une carte pré-payée, le compte bancaire sur lequel ont été versés les arrhes, un compte en ligne, sitôt ouvert, sitôt refermé. Du côté de la banque, même son de cloche. Il est impossible d'annuler un virement.

La propriétaire du gite met en garde les vacanciers et les incite à favoriser les locations en passant directement par les sites internets des gîtes, et de privilégier les sites labellisés.