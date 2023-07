La justice oblige le propriétaire d'un monastère à le remettre en l'état après l'avoir pourtant rénové

"Je ne pensais pas un seul instant que le jugement me serait défavorable." Olivier Fury est dépité. Ce propriétaire d'un monastère à Montagnac, au nord de Pézenas (Hérault), va devoir détruire en partie les travaux qu'il a entrepris à l'intérieur de cet édifice datant du 13e siècle. Avec sa femme, cet habitant de 63 ans a investi 360.000 euros. Depuis sept ans, cet Héraultais a entièrement rénové cette bâtisse avec les bénévoles de l'association de sauvegarde du patrimoine du monastère des Augustins dont il est le président.

Sauf que la direction régionale des affaires culturelles d'Occitanie l'a attaqué en justice. Une partie des travaux est jugé non-conforme. Le chantier aurait été réalisé sans autorisation. Dans son jugement en date du 28 juin 2023, le tribunal de Béziers a donné raison à la DRAC. La justice le condamne ainsi à détruire une partie des rénovations, dont le sol en béton ciré (ci-dessous).

Le béton ciré doit être détruit. © Radio France - Stefane Pocher

Olivier Fury, un des propriétaires de l'église de Montagnac © Radio France - Stéfane Pocher

"Si on écoute le jugement, on refait un trou de 8 mètres par 10 dans la toiture"

Datant du 13e siècle, le monastère était en ruine lorsqu'il a été acheté en 2011. Il y avait un trou de 80 m2 dans la toiture. Les pierres à l'intérieur ont été entièrement jointées. La rénovation est splendide. "Je ne comprend pas ce jugement. Je n'ai qu'une seule envie : venir avec un bulldozer et tout casser. De remettre le site comme je l'ai trouvé. J'ai envie de dire aux bénévoles de venir casser la toiture, de récupérer la dalle en béton et de remettre les 38 m3 de poubelle."

"Dernièrement, quelqu'un a détruit une église. Il a eu une simple amende avec sursis, assure Olivier Fury. Moi, j'ai une amende ferme alors que je rénove une église. Je ne comprends pas*. Et en plus de cela, on me demande de détruire tout ce que nous avons fait depuis sept ans.*"

"Nous n'avons jamais touché aux anciennes peintures"

Olivier Fury est aussi condamné à une double amende de 3.000 euros (dont 1.500 euros avec sursis) en tant que propriétaire et en tant que président de l'association. Il fait appel du jugement. "Vous imaginez, j'ai été condamné deux fois pour le même délit. En tant que président de l'association et comme propriétaire. C'est insupportable d'autant qu'il paraît qu'on ne peux pas être condamné deux fois de la sorte. Et puis nous sommes deux propriétaires de l'église. Je suis le seul poursuivi et condamné. Il y a des incohérences. Si je venais à perdre en appel, je n'hésiterai pas à murer l'église. J'en suis le propriétaire. Mais tous les projets qu'on avait seraient abandonnés. Nous voulions organiser des visites, des concerts notamment."

Jean-Claude, 83 ans, est un des bénévoles de l'association. Il vit à Montagnac depuis sa naissance en 1940. Il a connu ce lieu avant son abandon et son rachat. "Cette décision est impensable. Je suis un enfant du pays. On fait tout pour préserver notre patrimoine. On ne fait pas pour le démolir comme certains en ont l'intention. Je suis vent debout. Cette église, j'ai servi la messe pendant sept ans. Après je l'ai vue en ruine. Quand je vois le travail fait par Mr et Mme Fury. On a qu'à leur lever le chapeau. C'était un dépotoir avant leur arrivée", explique-t-il.

Eglise rénovée à Montagnac (34) © Radio France - Stéfane Pocher

