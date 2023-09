Le propriétaire du château de Roussy-le-Village condamné pour des travaux illégaux

Le tribunal judiciaire de Thionville a condamné, lundi 25 septembre, un homme accusé d'avoir mené des travaux illégaux au château de Roussy-le-Village dont il était le propriétaire à l'époque. Il était poursuivi par la DRAC du Grand Est (direction régionale des affaires culturelles) qui lui reprochait une série de travaux et de modifications non-conformes sur ces bâtiments, inscrits au titre des Monuments Historiques en 1997.

Délai d'un an

L'homme, âgé de 81 ans, avait été jugé en mai dernier aux côté de ses quatre enfants, âgés de 35 à 24 ans. Ces derniers ont été relaxés par le tribunal. Leur père, en revanche, est condamné pour travaux sans déclaration ni accord préalable et destruction de patrimoine archéologique. Il doit démolir les travaux qu'il avait effectué dans un délai d'un an, sous le contrôle de la DRAC et d'un maître d'œuvre. Il s'expose également à une astreinte financière de 50 euros par jour de retard en cas de non exécution.

Les services de la DRAC avaient listé une série de points litigieux comme la suppression de cloisons, la création de terrasses, la pose de carrelage ou de menuiseries en PVC… Le château de Roussy-le-Village a été édifié entre le XVe et le XVIIIe siècle.