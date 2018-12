Le protoxyde d'azote : la nouvelle drogue "légale" qui envahit les soirées étudiantes

L'observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) alerte sur la consommation de protoxyde d'azote, souvent chez les jeunes. Ce "gaz hilarant" utilisé en médecine et en cuisine est en vente légale, mais peut avoir des effets dévastateurs quand il est inhalé directement.

C'est une drogue devenue extrêmement populaire, et notre région n'y échappe pas. Le protoxyde d'azote, surnommé "gaz hilarant", est souvent considéré comme une substance ludique et inoffensive, notamment par les jeunes. Ce gaz de pressurisation est utilisé en cuisine, dans les siphons pour faire la crème chantilly, mais dans le milieu médical. Mélangé à de l'oxygène, il sert d'anesthésiant.

40 centimes la cartouche

Mais le protoxyde d'azote est bien une drogue, dangereuse à cause des effets d'euphorie qu'il provoque quand on l'inhale directement. Vidé dans un ballon de baudruche dans lequel on inspire, un shoot permet quelques minutes de fou rire, et puis plus rien. C'est en tout cas ce qu'imaginent souvent les jeunes consommateurs de cette substance, pour la plupart des étudiants. Mais le phénomène touche aussi les collégiens et lycéens.

Alors pourquoi le protoxyde d'azote est-il devenu si populaire? Avant tout parce qu'il est accessible : on trouve ces capsules dans le commerce, chez l'épicier ou sur internet. À moins de 20 euros les 50 recharges, il est très facile de s'en procurer.

De gros risques pour la santé

Mais s'il se banalise chez les jeunes, le "gaz hilarant" est une vraie drogue, avec de vrais risques pour la santé. Cela peut aller de la détresse respiratoire à l'arrêt cardiaque pour les consommateurs qui ont une pathologie du cœur. Le protoxyde d'azote, si l'on en prend régulièrement, peut aussi atteindre les neurones avec des troubles de la marche ou de la compréhension, et même la paralysie de certains membres. Aux urgences du CHR de Lille, ces accidents sont rares, mais les médecins qualifient tout de même le phénomène "d'épidémie".