Le Provençal mieux enseigné grâce à une loi adoptée au Parlement

Invité de France bleu Provence à 7h20 ce vendredi matin, Didier Maurell, professeur de Provençal au lycée Cézanne à Aix-en-Provence, et au lycée Jean Monnet à Vitrolles. Il nous parle de la loi sur l'enseignement des langues régionales adoptée ce jeudi à l'Assemblée nationale et ce qu'elle va changer.

C'est une satisfaction pour vous, ce vote à l'Assemblée ?

C'est une satisfaction, un grand soulagement, parce que ça fait quand même des années que l'on demande un cadre législatif pour asseoir notre enseignement dans les établissements et les langues régionales dans la vie quotidienne des Français. Et là, vraiment, c'est un tournant.

Qu'est ce qui va changer concrètement grâce à cette loi ?

Ça va surtout permettre l'enseignement, en tout cas de donner des conditions à l'enseignement des langues régionales qui soient vraiment plus correctes, cohérentes, fluides et valorisées. Cela permettra de conforter les choix des élèves dans le fait d'apprendre une langue régionale. Et puis, ça va aussi rassurer les familles, parce que aujourd'hui, apprendre une langue régionale dans un établissement scolaire, c'est peut être une découverte totale et il y a une hésitation parfois. Je crois que là, ça va rassurer beaucoup de monde.

On parle de cet enseignement immersif. On va faire des mathématiques en provençal ?

Toute langue parlée est capable d'enseigner n'importe quelle matière que ce soit. Donc ça peut se passer ! Mais je crois que ça n'est pas le fond d'enseignement général des langues régionales. C'est tout le reste qui compte, c'est à dire la transmission d'une culture, d'un patrimoine civilisationnel propre à nos régions et à la France entière, dans un souci républicain. C'est vraiment l'essentiel,

Le provençal est-il menacé ?

Oui, je pense qu'il faut mettre des choses en place pour éviter ce qui pourrait arriver pour les langues régionales. Et mettre des choses en place, c'est mettre beaucoup plus d'heure d'enseignement du provençal dans les établissements. La France a méprisé ses langues régionales pendant si longtemps et si aujourd'hui on leur prouve tout l’intérêt d'apprendre ces langues, et bien les gens vont y revenir.