Le prytanée militaire de la Flèche dévoile ses secrets pendant l'été

Un lieu historique avec les restes du coeur du roi Henri IV dans l'église St-Louis. Les visiteurs peuvent aussi voir les jardins à la française les salles d'honneur, et la salle des collections zoologiques.

Comme chaque été, le prytanée militaire de la Flèche est accessible au grand public. 900 élèves sont scolarisés dans cet établissement qui prépare aux grandes écoles militaires. Et ceux sont les élèves qui assurent la visite pendant l'été.

Un peu d'histoire

En 1603, Henri IV fait don de son château de La Flèche aux jésuites pour qu'ils y construisent un collège pour "instruire la jeunesse, la rendre amoureuse des sciences, pour être capable de servir au public" aurait dit le roi. René Descartes a été l'un des premiers élèves et il aurait d'ailleurs écrit une partie du discours de la méthode lors de ses études en Sarthe. Cette éducation militaire se poursuit en 1808 quand Napoléon 1er décide de l'installation du Prytanée dans la cité sarthoise.

Le chœur de l'église St-Louis du Prytanée de La Flèche © Radio France - Christelle Caillot

Le cœur d'Henri IV

Le roi Henri IV a toujours voulu que son cœur et celui de son épouse Marie de Médicis soient conservés dans l'église St-Louis. Sa volonté a été exhaussée mais la révolution est passée par là et on parle aujourd'hui de "restes du cœur" enfermé dans une seule boite contre deux auparavant.

Les restes du cœur du roi Henri IV enfermés dans une boite dorée en forme de cœur à l'intérieur de l'église © Radio France - Christelle Caillot

Descartes, Patrick Baudry, Galliéni et Jean-Claude Brialy sont passés au Prytanée

"Il y a eu de grands noms célèbres qui ont fait leurs études au Prytanée"nous dit Jean-Claude Ménard, l'animateur des visites d'été. "Le philosophe René Descartes, qui fut l'un des premiers élèves, mais aussi l'Abbé Prévost, et beaucoup de militaires. Le maréchal Galliéni notamment, le spationaute Patrick Baudry, la première femme pilote de chasse en France Caroline Aigle, le première femme leader de la patrouille de France virginie Guyot. Autre personnage aussi, qui est fléchois, Michel Virlogeux qui a construit le viaduc de Millau ou encore le pont de Normandie. Et puis, un autre personnage qui se plaisait à dire qu'il était passé par le Prytannée lorsqu'il était interviewé, c'est Jean-Claude Brialy. Le comédien est resté trois ans à La Flèche".

L'orgue de l'église St-Louis du Prytanée de La Flèche © Radio France - Christelle Caillot

Le Prytanée aujourd'hui : 900 élèves inscrits chaque année soit au lycée, soit en classes préparatoires. L'école participe également au plan gouvernemental "égalité des chances".

Les visites se poursuivent jusqu'au 15 août de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. L'entrée se fait par la porte d'honneur, Rue du Collège.