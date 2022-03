Le PSG annonce un nouveau magasin phare au coeur de New York

Le PSG ouvre sa toute première boutique phare de la côte Est des États-Unis, à New York. Elle est située au 587 de la 5e Avenue. C'est la toute première boutique officielle d’un club de sport étranger à New York. Le géant de la distribution Lids et le PSG fêteront l'ouverture le 18 mars 2022.

Le PSG est en passe de devenir l'une des plus grandes marques de sport mondial grâce à une expansion unique en Amérique du Nord. Dix ans après sa toute première tournée aux États-Unis, le PSG ouvre sa toute première boutique phare de la côte Est, sur la 5e Avenue, en plein cœur de New York. C'est la première boutique officielle d'un club de sport étranger dans la grosse pomme.

Une nouvelle étape dans le développement international du PSG

Cette ouverture s'inscrit dans le cadre du partenariat innovant de merchandising mondial du Club avec Fanatics annoncé en 2020 et verra le géant de la distribution Lids s'associer à l'ouverture et à l'exploitation de la boutique. Lids et le PSG organiseront une grande ouverture du magasin le vendredi 18 mars 2022.

Il s'agit d'une nouvelle étape dans le développement international du Paris Saint-Germain après l'ouverture réussie de son premier magasin américain à Los Angeles il y a un an.

La boutique officielle du Paris Saint-Germain à New York sera le plus grand magasin du club en dehors de France. Il viendra s'ajouter au réseau international de distribution du Club, qui compte désormais trois boutiques au Japon (deux à Tokyo et une à Nagoya), une à Séoul, en Corée du Sud, et deux à Doha, au Qatar.

Que trouvera-t-on dans la boutique de New York ?

Le nouveau magasin proposera un vaste assortiment de maillots, de casquettes et d’accessoires, avec une gamme complète de vêtements Nike et Jordan, des collaborations uniques en leur genre, des collections de mode et des designs du Paris Saint-Germain inspirés de la ville de New York, exclusivement disponibles sur ce nouveau site.

En outre, quelques objets de collection tels que des maillots exclusifs, signés ou non, ainsi que d'autres articles seront également disponibles à la vente.

Pour célébrer cette ouverture, le Paris Saint-Germain et le studio de création de boutiques basé à New York, Fly Nowhere, ont lancé une initiative innovante et fructueuse en développant des projets spéciaux et des produits dérivés en collaboration. Les produits co-brandés seront inspirés par des motifs locaux. Ces produits seront disponibles exclusivement dans les boutiques flagship du Club à New York et à Paris.

"Le développement de la marque Paris Saint-Germain au cours des 10 dernières années est vraiment unique" : Fabien Allègre.

"Le club repousse sans cesse de nouvelles limites et nous sommes ravis de faire à nouveau équipe avec nos partenaires de Lids pour étendre sa présence mondiale sur un marché international clé et aider le Paris Saint-Germain dans son parcours pour devenir l'un des clubs sportifs et l'une des marques les plus pertinents culturellement dans le monde", a déclaré Zohar Ravid, vice-président senior et responsable du développement international de Fanatics.

"Le développement de la marque Paris Saint-Germain au cours des 10 dernières années est vraiment unique. Devenir la première équipe sportive à ouvrir une boutique officielle à New York est une étape clé pour établir le Club comme l'une des plus grandes marques sportives au monde", a déclaré Fabien Allègre, directeur de la marque au Paris Saint-Germain.

Le PSG, très fort sur les réseaux sociaux

"Le club est désormais le quatrième club sportif au monde sur les médias sociaux et notre fanbase, dans le monde entier et notamment aux États-Unis, connaît une croissance exponentielle. Plus de 160 millions de fans suivent notre équipe chaque jour. New York est le point culminant de cette croissance. Nous sommes impatients que les supporters du Paris Saint-Germain du monde entier puissent vivre l'événement de cette nouvelle boutique et faire partie du projet unique du Paris Saint-Germain" ajoute Fabien Allègre.