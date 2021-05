Le PSG édite des maillots et un vinyle 45 tours en hommage à la pop star Prince

Un disque vinyle et une ligne de maillots créée par les designers du chanteur Prince servent de support au Paris Saint-Germain pour rendre hommage à la star de la pop. Ils sont en édition limitée. Les maillots collectors sont en vente partir du 24 mai 2021.

Les supporters du Paris Saint-Germain, fans de Prince, devraient adorer l'initiative du club de football parisien. Ils vont pouvoir ajouter un disque et des maillots à leur collection.

Un hommage au "Prince du Parc"

Un vinyle 45 tours, avec les titres "Partyman", initialement publiées sur la bande originale du film Batman en 1989, et la version live inédite de "Cool" du final du concert de Prince à Paris enregistré le 1er juin 2014 au Zénith, est édité. Le vinyle est sorti en collaboration avec Warner Records.

Une collection premium de maillots a aussi été créée en collaboration avec Call et Réponse les derniers designers de Prince pour servir de support à l'hommage que rend le PSG à la rock star.

Des maillots en édition limitée

Pour les maillots, le Paris Saint-Germain a collaboré avec Trevor Guy, directeur créatif nominé aux GRAMMY et associé de Prince et les créatrices qui ont accompagné l’artiste pendant ses cinq dernières années, Cathy Robinson et Lori Marcuz du studio torontois Call & Response. Ils ont développé une capsule de mode haut de gamme qui honore le statut de Prince en tant qu'icône de style incomparable.

Cinq pièces de vêtement et le violet à l'honneur

La collection exclusive comprend le quatrième maillot du PSG 2020-21 orné du symbole caractéristique de Prince aux côtés de superpositions en cuir doré et métallique.

Il y a aussi un t.shirt violet en maille de viscose, un ensemble jogging en néoprène multicouches à motifs et un sweat à capuche en cuir avec le symbole de Prince brodé et la doublure en soie violette.

Ajoutez à tout ça un chapeau seau en cuir avec motif croco en relief et doublure en soie violette.

Parallèlement, le Paris Saint-Germain lance une collection d'essentiels street nommée "Prince du Parc".

La vente des maillots "Prince" commence le 24 mai 2021

Le vinyle est en vente dès aujourd’hui par Drive au Megastore Paris Saint-Germain et sur psg.fr

Les deux collections capsules en édition limitée, quant à elle, seront disponibles au Mégastore, à la boutique des Champs Elysées et sur psg.fr dès le 24 mai.

Prince était attaché à Paris

La star, décédée d'une overdose le 21 avril 2016, à 57 ans, a gardé un appartement à Paris pendant de nombreuses années.

Ce chanteur et guitariste de génie a proposé d'innombrables concerts dans la capitale à partir du milieu des années 1980.

Prince a donné des spectacles éphémères dans clubs, des after-parties de fin de soirée et ceux qui y ont assisté n'oublieront jamais la performance du 16 juin 1990 au Parc des Stade des Princes, domicile du Paris Saint-Germain.