Le PSG dévoile son maillot pour la prochaine saison

Le nouveau maillot du PSG domicile pour la saison 2021/2022 a été dévoilé officiellement ce vendredi. Il est signé Jordan Brand. Il garde ses couleurs, bleu, blanc et rouge. Une fleur de lys se déploie sur la collection.

Le Paris Saint-Germain présente, ce vendredi le maillot que les joueurs porteront la prochaine saison quand ils joueront à domicile. Il est signé Jordan Brand. Le club parisien a un partenariat exclusif depuis quatre ans avec la marque Jordan.

Comme toujours, le maillot du Paris Saint-Germain conserve ses couleurs ancestrales, bleu, blanc et rouge. Leur enchainement se reporte cette fois-ci sur les manches et le col du maillot.

La fleur de lys, l’un des symboles historiques de la ville de Paris et du club, se déploie sur la nouvelle collection.

Ce maillot "porte haut l’élégance et le style à la parisienne". "Le short de football intègre le fameux motif diamant et l’ensemble de la collection allient l’identité du club avec les codes iconiques du basketball et de la street culture".

"Aujourd’hui le Paris Saint-Germain et Jordan Brand proposent une collection qui rend hommage à la jeunesse, sa diversité, son éclectisme et son énergie", souligne le communiqué.

