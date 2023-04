Le PSG est bien candidat au rachat du Stade de France

Le PSG n'est pas encore parti du Parc des Princes, mais en postulant au rachat du Stade de France, il fait un premier pas vers l'éventualité d'un déménagement de son stade historique.

Ce jeudi matin, le club de la capitale va bien déposer son pli pour se porter candidat à l'acquisition du Stade de France. L'enceinte est évaluée à 600 millions d'euros. Si le PSG fait cette démarche, c'est pour "avoir toutes les cartes en main" et pour pouvoir "avancer" dans ses envies de devenir propriétaire d'un stade, comme se l'est fait expliquer France Bleu Paris il y a plus d'un mois .

Un calendrier et un passage par l'Assemblée nationale

Passée cette date limite de dépôt d'appel à manifestation d'intérêt (pour l'acquisition comme pour l'exploitation), le consortium du Stade de France va définir qui est retenu pour répondre à l'appel d'offre. Les dossiers seront jugés à 70% sur la capacité financière du postulant et à 30 % sur celle à gérer le lieu. Ensuite, le planning annonce que l'appel d'offre sera officiel au mois de juin et les réponses attendus à la fin novembre. Puis une décision sera prise par l'État pour une vente ou une concession courant 2024, avant une attribution définitive en 2025.

Dans le dossier de rachat, le PSG est prêt à certaines concessions, dont celles d'accueillir au Stade de France les équipes nationales de rugby et de football, mais aussi des concerts et autres événements comme le demande l'État. Dans cette optique, le club ne ferme pas la porte à d'éventuelles partenaires dans l'événementiel, mais aussi dans l'immobilier.

Sur la partie juridique du dossier, dans l'éventualité d’une cession du stade par l'État, il va falloir déclasser le Stade de France du domaine public. Cela va nécessiter de voter une loi et donc un passage par l'Assemblée nationale.

L'État, qui est propriétaire du stade, va devoir proposer au Parlement d’assortir le déclassement du Stade de France du domaine public par un maintien de son caractère d’équipement sportif d’intérêt national. Une procédure qui va permettre, nous explique-t-on au ministère des Sports, d'intégrer un certain nombre de garanties et conditions protectrices dans l’acte de vente, afin que la cession réponde bien aux objectifs.

Le futur acquéreur doit, par exemple, "réaliser un socle minimum de travaux" notamment au niveau de la "billetterie", du "contrôle d'accès aux portes", "de l'information du public au niveau des portes" et du "stockage vidéo surveillance".

Un stade de très haut niveau

Petit rappel, depuis 1995, c'est un consortium constitué des deux géants du BTP français Vinci et Bouygues (respectivement deux tiers et un tiers) qui exploite le stade, créé pour la Coupe du monde de football 1998. Le bail se termine bientôt et l'État cherche soit un gestionnaire, soit un acheteur. Si le PSG devient propriétaire du Stade de France, le club a pour idée de faire de nombreux travaux pour redonner vie au Stade de France.

Dans un mail-sondage envoyé ce mardi à ses supporters, le PSG présente les quatre options de stade. Pour évoquer l'éventualité de déménager au Stade de France, la direction du club explique que l'enceinte du 93 pourrait subir "une rénovation complète pour proposer un stade répondant aux plus hauts standards internationaux, où les fans seront proches du terrain, avec une toiture retravaillée sur les zones de sièges arrière pour conserver la chaude atmosphère du public tout en se protégeant des conditions météorologiques."

Côté capacité d'accueil, l'enceinte pourrait être diminuée, on parle de 70 à 75.000 places au lieu des 80.000 actuelles. Mais il semble que l'idée est de donner au Stade de France des standards internationaux de très haut niveau.

Outre le Stade de France, le PSG envisage aussi la construction d'un nouveau stade, soit proche de Paris (Hippodrome de Saint-Cloud), soit plus loin dans l'Ouest de Paris, vers Poissy, où se trouve le prochain centre d'entrainement du PSG.

Le Parc des Princes toujours l'option numéro 1

Même si le PSG avance officiellement dans sa candidature au rachat du Stade de France, la priorité des priorités des dirigeants est de rester au Parc des Princes. Problème : après les déclarations de Nasser Al Khelaïfi dans un média américain en novembre dernier, la mairie et le club ne se parlent quasiment plus. Le PSG veut être propriétaire du Parc des Princes mais Anne Hidalgo a décidé de faire marche arrière et refuse désormais de vendre.

"Tant que les deux (Nasser Al Khelaïfi et Anne Hidalgo) ne se parleront pas en tête à tête à ce sujet, rien n'avancera." nous explique un fin connaisseur du dossier et de nous glisser "c'est une guerre d'égos mais c'est eux qui ont la clef pour remettre le dossier en route".

Actuellement, la mairie tente de renouer des contacts avec le PSG pour évoquer le Parc des Princes. Quelques échanges informels ont eu lieu mais selon nos informations rien de bien concret. La mairie attend le PSG à la table des négociations. Chacun reste sur ses positions, le PSG veut être propriétaire du club et la mairie propose d'être "quasi-propriétaire" mais ne veut pas entendre parler de vente définitive. Dans un entretien au journal l'Equipe il y a quelques semaines, Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la mairie de Paris, n'imaginait pas un départ du PSG du Parc des Princes, et il rappelait une chose importante: "la convention qui lie la ville de Paris au PSG au Parc des Princes est non révocable unilatéralement de leur côté, et ils doivent honorer les termes contractuels jusqu'en 2043."

Un dialogue de sourd qui "oblige", nous explique-t-on au PSG, à avancer sur le dossier du Stade de France. Une enceinte qui ne fait absolument pas l'unanimité chez les supporters.

