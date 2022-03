Le PSG et le Secours populaire main dans la main pour venir en aide aux enfants d'Ukraine

Le PSG apporte son soutien aux enfants ukrainiens. Le club parisien et le Fonds de dotation Paris Saint-Germain débloquent un fonds d’urgence pour acheter et distribuer des kits de produits d'hygiène et de nourriture pour les enfants. L'achat des kits est pris en charge par le Secours populaire.

Le Paris Saint-Germain apporte son soutien à l’effort international pour aider les populations ukrainiennes. Face à l’urgence, le club et le Fonds de dotation Paris Saint-Germain ont décidé de débloquer un fonds d’urgence pour l’achat et la distribution de kits comprenant 9.000 produits d’hygiène et de la nourriture à destination des enfants. Du lait en poudre, du porridge, mais aussi des couches, lingettes, savon, crème de soin ou encore Paracétamol seront distribués.

Pour répondre rapidement aux besoins des familles et de leurs enfants, les kits seront achetés dans les pays limitrophes à l’Ukraine par les partenaires du Secours populaire français.

Le Fonds de dotation Paris Saint-Germain et le Secours populaire français travaillent main dans la main

"Nous avons vocation à venir en aide aux enfants confrontés à toutes sortes de difficultés. La situation en Ukraine est très préoccupante et nous sommes heureux de pouvoir compter sur notre partenaire historique, le Secours populaire, pour pouvoir agir et les toucher directement", indique Sabrina Delannoy, directrice adjointe du Fonds de dotation Paris Saint-Germain.

"L’engagement renouvelé de la Fondation Paris Saint-Germain est essentiel pour nous donner les moyens d’agir avec nos partenaires sur place afin de soulager les familles et les enfants qui subissent les conséquences de la guerre. La solidarité est indispensable pour créer des liens, contribuer à bâtir un avenir porteur de sens pour l’humanité, dans une démarche de culture de la paix", ajoute Corinne Makowski, Secrétaire nationale du Secours populaire français.

Un partenariat qui remonte à plusieurs années

Le Fonds de dotation PSG et le Secours populaire sont partenaires depuis plus de 6 ans. Cela permet au club parisien de venir en aide aux populations les plus vulnérables, notamment les familles de réfugiés et migrants.

Ensemble, ils ont déjà mené plusieurs actions. Ils ont, par exemple, financé deux Solidaribus, des véhicules qui permettent d’apporter une aide alimentaire aux hôtels sociaux isolés hébergeant des migrants-réfugiés. Cela représente 8.500 colis alimentaires par an. Ils ont aussi organisé une trentaine de rencontres sportives pour des migrants-réfugiés, encadrées par les éducateurs du Paris Saint-Germain, financé des maraudes ou encore permis un accès à la culture et aux loisirs.

Le PSG est très investi dans l'aide aux enfants et aux jeunes

Au-delà d’un soutien financier, le PSG s’applique à faire des dons réguliers en nature (écrans d’ordinateurs, produits divers...) et des invitations régulières aux matchs.

Le Fonds de dotation Paris Saint-Germain qui a été mis en place en 2013, permet de donner une impulsion aux programmes menés en faveur d’enfants en difficulté. À travers le sport et ses valeurs, le PSG cherche à agir de façon positive, dynamique et concrète pour aider la jeunesse en difficulté. Les fonds collectés sont dédiés à la mise en œuvre des actions en faveur des jeunes et des enfants.