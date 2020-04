Le PSG va livrer 25 000 repas "frais et maison" aux soignants de l'AP-HP

En pleine pandémie de coronavirus, le PSG va livrer au total 25 000 repas au personnel de l'Assistance publique des Hôpitaux de Paris, grâce à l'argent récolté par la vente des maillots spéciaux floqués "tous unis".

Des repas frais et maison

Le club explique, ce jeudi, dans un communiqué, que, grâce à 60 bénévoles de l’association Street Food en Mouvement, 5 000 repas ont déjà été distribués avec quatre food trucks dans sept hôpitaux. Les camions sont habituellement présents les soirs de match. Tout est préparé dans les cuisines du Parc des Princes et les plats, desserts et boissons, sont ensuite distribués de 11h à 15h ou de 18h à 22h aux soignants.

"Nous vivons une crise mondiale sans précédent. Dans ces temps difficiles, le Paris Saint-Germain est fier de contribuer autant que possible en mobilisant sa communauté et en aidant de manière concrète ceux qui chaque jour sont en première ligne", écrit Nasser Al-Khelaifi, président-directeur général du PSG. Il ajoute que "ce sont de véritables héros que nous aurons à cœur de continuer à applaudir et célébrer quand nous pourrons de nouveau nous réunir tous ensemble au Parc des Princes."

Le Parc base arrière d'Action contre la Faim

Action contre la Faim, partenaire historique du PSG, a aussi investi l'arrière du virage Boulogne du Parc des Princes. L'association stocke du matériel de protection, permettant à ses bénévoles d’apporter de l’aide en toute sécurité. "Chaque jour, ils sont une dizaine à se relayer au Parc des Princes pour confectionner des kits d’hygiène pour les adultes et les enfants qui seront distribués parmi les populations les plus fragiles en France", explique les dirigeants dans ce communiqué. Et pour soutenir dans la durée, ces initiatives et d’autres, "une plateforme de dons a été lancée sur PSG.fr" où le Paris Saint-Germain "invite chacun à participer à cet élan de solidarité.