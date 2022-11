Le PSG va rendre hommage aux victimes du 13 novembre 2015

Matthieu Mirville / DPPI via AFP

13 novembre 2015 - 13 novembre 2022 : dimanche, la France va commémorer les victimes des attaques du Bataclan, du stade de France et des terrasses du "petit cambodge", "La Belle Équipe" ou encore du "Comptoir Voltaire". Ce drame qui a touché Paris et sa région en plein cœur a fait 131 morts et 350 blessés.

Sept ans jour pour jour après ce drame, le PSG a décidé de rendre hommage aux victimes avec "une série d’hommages et un appel à la paix" indique le club dans un communiqué.

Une minute de silence est prévue, un message va être lu par le speaker du stade et pendant la rencontre les joueurs "arboreront, sur la manche de leur maillot, un badge spécialement conçu pour cet hommage". Le Logo appelant à la paix pour tous représente une Tour Eiffel stylisée et il sera aussi présent sur le bus officiel de l’équipe professionnelle dès ce vendredi.

En 2015, 15 jours après les attentats, le Paris-Saint-Germain avait rendu hommage aux victimes avec deux maillots dédiés, barrés du slogan "Je suis Paris".

