Le "Psig sabre" de Nantes prêt à intervenir en cas d'attaque terroriste

Depuis l'été dernier, les 38 gendarmes du Psig de Nantes sont formés pour intervenir en cas d'attaque terroriste et de tuerie de masse. Ils suivent un entrainement renforcé et ils ont de nouvelles armes et du matériel de protection plus résistant.

C'est un échelon supplémentaire qui a vu le jour après les attentats, entre le peloton de surveillance et d'intervention (Psig) et le GIGN. Les "Psig sabre", des unités spécialement formées pour intervenir en cas d'attaque terroriste et de tuerie de masse. Pour l'instant, dans notre région, il y en a une à Nantes, une à La-Roche-sur-Yon et il y en aura bientôt une à Rezé. Le "Psig sabre" de Nantes nous a ouvert ses portes.

Gagner la guerre du temps

En fait, au quotidien, les 38 hommes du Psig de Nantes - un des plus grands de France - continuent de faire ce qu'ils ont toujours fait. Ce lundi matin par exemple, ils ont aidé à interpeller deux hommes soupçonnés de vol avec violence. Ce qui est nouveau, c'est qu'ils peuvent à tout moment être envoyés sur une attaque terroriste. "À partir du moment où ils reçoivent l'alerte, ils ont 10 minutes pour être dans la voitures", explique le Capitaine Zecchin de la compagnie de Gendarmerie de Nantes. "L'idée, c'est d'abord de gagner la guerre du temps", poursuit le Lieutenant Nicolas D. qui commande le Psig sabre. C'est-à-dire d'être sur place le plus rapidement possible pour limiter au maximum le nombre de victimes". Et pour neutraliser au plus vite les terroristes.

Les gendarmes du "Psig sabre" de Nantes ont reçu un nouvel équipement © Radio France - Marion Fersing

Fusils d'assaut, casques lourds et bouclier balistique

Face à cette nouvelle menace, les gendarmes des "Psig sabre" ont aussi reçu un équipement plus performant. À commencer par de nouveaux fusils d'assaut. "Jusque là, nous n'avions que des armes de 9 millimètres pour répondre aux tirs de kalachnikov et leur calibre de 7,62. Maintenant, nous avons des HK G36 qui ont un calibre 5,56 et une portée de tir d'environ 200 mètres, comme les kalachnikov".

Le matériel de protection a également été changé avec des casques et des gilets pare-balle qui résistent aux tirs de kalachnikov et un bouclier balistique, du même genre que celui utilisé lors de l'assaut au Bataclan. "Quand on a tout sur le dos : le gilet, le casque, les armes et les munitions, on est déjà à une vingtaine de kilos", détaille le Lieutenant Nicolas D. Rien que le bouclier pèse 25 kilos supplémentaires.

Une fois tout équipés, les gendarmes ont une vingtaine de kilos sur le dos auxquels il faut ajouter les 25 kilos du bouclier balistique © Radio France - Marion Fersing

Entrainement physique et préparation mentale renforcés

Les 38 hommes du "Psig sabre" de Nantes ont donc renforcé leur entrainement physique quotidien. Leur préparation mentale également. "Ce qui est difficile, c'est de pouvoir passer d'une intervention sur un différent familial à une opération pour une attaque terroriste pendant laquelle on peut perdre sa vie. Même si, en tant que militaire, en tant que gendarme, on sait qu'on peut aller jusqu'à l'engagement ultime, comme on dit, au cours d'une mission". Autrement dit, jusqu'à donner sa vie.

Pour intervenir au plus vite, chaque jour, quatre hommes du "Psig sabre" sont en plus en alerte, spécifiquement sur le risque d'attentat, avec tout le matériel à bord de leur voiture : les fusils d'assaut, les casques et les gilets pare-balle et le bouclier balistique.