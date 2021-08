Le public nombreux au Pertre pour assister à la course du Circuit des Deux Provinces

Pas question de reporter une deuxième édition de suite pour les organisateurs du Circuit des Deux Provinces disputé sur les commune du Pertre, de la Gravelle et de Saint-Cyr le Gravelais en Ille et Vilaine et en Mayenne.

Ce lundi après-midi, près de 150 coureurs ont pris le départ de cette course, réputée et attendue dans le calendrier amateur des courses cyclistes. Et le public était présent en nombre. Pour respecter les recommandations gouvernementales, les organisateurs ont mis en place un contrôle du pass sanitaire dans la zone d'arrivée. Une fois contrôlé, chaque spectateur recevait un bracelet jaune. "On a sécurisé sur 150-200 mètres environ avec cinq points de contrôle. Cela fait toujours des barrières à installer et des bénévoles à trouver mais tout s'est bien passé. Le public était nombreux et raisonnable" explique Eric Groussard, l'un des organisateurs. Et sur le bord du parcours, les habitués du Pertre étaient ravis de pouvoir venir assister à la course et encourager les coureurs.

Victoire de Stefan Bennett (Pro Immo)

Sur le plan sportif, la course a été très animée dès le départ. A 25 kilomètres de l'arrivée, deux coureurs ont faussé compagnie au peloton pour se disputer la victoire. C'est Stefan Bennett (Pro Immo Nicolas Roux) qui s'est montré le plus costaud dans la longue et difficile dernière ligne droite. le Toulousain d'origine britannique âgé de 29 ans a devancé le Breton Mathis Le Berre (Côtes d'Armor Marie Morin). Quelques secondes derrière, c'est Sandy Dujardin (Vendée U) qui règle le sprint d'un petit groupe dans lequel figurait Florian Rapiteau (Laval Cyclisme 53).

Au sein de l'équipe lavalloise, la satisfaction vient aussi de Célestin Guillon présent dans la première échappée de la course, récompensé par le prix du meilleur grimpeur et élu coureur le plus combatif. Pour le manager de Laval Cyclisme 53, Vincent Jérôme, "le bilan est plutôt positif. Ce qui est dommage, c'est que l'on est pas assez groupé sur des mouvements de course. On est souvent un coureur après l'autre à partir dans les coups. Il faut rectifier le tir car cela coûte de l'énergie et cela nous coûte peut-être le podium aujourd'hui."