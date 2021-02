Des féministes projettent du faux sang sur des vitrines de magasins et des panneaux publicitaires à Bordeaux

Dénoncer le sexisme dans la publicité. C'est le message qu'ont voulu faire passer des militantes féministes ce 13 février à Bordeaux, en projetant du faux sang sur des panneaux publicitaires de la ville. Issues de différents collectifs, dont Extinction Rébellion Bordeaux et Collages Féministes Bordeaux, elles estiment dans un communiqué que "nous sommes en 2021, et malgré les avancées de ces quelques décennies passées, culte de la minceur, jeunesse, épilation, blanchité, injonctions et stéréotypes courent toujours."

Plusieurs panneaux publicitaires à Bordeaux ont été badigeonnés de faux sang par des militantes féministes - Document remis

Du faux sang a également été projeté sur certaines vitrines de magasins bordelais, essentiellement de lingerie féminine. Il s'agissait de dénoncer la Saint-Valentin, un "rituel de consommation pour les un.es, un culte de l’hétérosexualité pour d’autres, et une pression sociale pour beaucoup." Les militantes exigent donc "un vrai contrôle de la publicité", estimant qu'elle est "complice d'un système patriarcal dont les violences sexuelles font ravage". Elles en appellent au maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, qu'elles qualifient de "compétent" dans ce domaine.

Du faux sang projeté sur une vitrine de magasin à Bordeaux pour dénoncer la Saint-Valentin - Document remis

Ces deux actions conjointes ont été organisées à l'approche du 8 mars, journée de lutte pour les droits des femmes dans le monde.

