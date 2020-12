Le pull de Noël pour sourire un peu, chez les aides à domicile en milieu rural du Pas-de-Calais

Cela fait plus de dix ans que Marie-Pierre Boulanger s’occupe de Marie-Claude Braun. Et hier matin, pour la première fois, c’est avec un magnifique pull bleu, arborant un renne portant la cravate, qu’elle est venue travailler. "Il a aussi des petites lumières clignotantes pour animer un peu et faire sourire les bénéficiaires. Ça les amuse de nous voir arriver comme ça."

Nous sommes un très bonne équipe de collègues, donc on ne s'est pas fait prier pour porter ces pulls.

Décalé et festif, les pulls moches des Noël ont égayé la journée des bénéficiaires de l'aide à domicile en milieu rural, ce vendredi. © Radio France - Matthieu Darriet

Et le pull moche de Marie-Pierre a fait un tel effet à Marie-Claude, qu’elle est partie avec son aide ménagère faire quelques emplettes pour relever le défi et participer au concours de photos lancé par l’ADMR du département. "Je voulais participer aussi. Alors nous sommes allées chercher des vêtements de Noël. Même mon petit chien nous a accompagné ! Avec un pull moche, aussi !"

Ça a été très compliqué avec le Covid, alors quand je peux m'amuser j'essaie de profiter un maximum.

En cette année si particulière, les pulls moches étaient donc les bienvenues, pour tenter de faire oublier les masques, les visières et les surblouses.

Un pull plutôt qu'un masque

"Ça leur fait du bien et à nous aussi, poursuit Isabelle Bridenne, qui affiche un pull rouge aux couleurs de Mickey (et avec des clochettes !). Après cette année très compliquée, ça nous change un peu les idées."

Le pull de Noël comme un exutoire collectif pour les personnes âgées et les salariés qui s'en occupent, confirme Romain Gabet le président de l’ADMR de Berck : "En cette période de pandémie, on a vraiment envie de rigoler. Je trouve une plus grande motivation, cette année, pour les pulls de Noël... sans doute à cause de la crise".

Votez sur facebook !

Et l’éclat de rire va se poursuivre encore quelques jours, le temps que les photos de pulls moches envahissent les réseaux sociaux de l’ADMR et qu’un gagnant soit désigné. Certains se sont donnés du mal en customisant eux-mêmes leur pull.