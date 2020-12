Le Puy-en-Velay : avec les confinements, le diocèse a perdu 35% de ses recettes

L'Église appelle généralement aux dons en cette période de fêtes de fin d'année, mais c'est un appel renforcé cette année. Car comme de très nombreux secteurs, l'Église catholique de France a subi des pertes avec la crise sanitaire : 90 millions d'euros de perte cette année, soit une baisse de 17% sur an selon la Conférence des Évêques de France. Et cela en raison de la fermeture des lieux de culte pendant les confinements. Au 30 novembre 2020, la baisse des recettes courantes est de 35% environ pour les paroisses du diocèse du Puy-en-Velay.

"L'économie de l'Église est assez simple", explique Laurent Aulagnier, économie diocésain au Puy-en-Velay, "une grande partie des ressources financières de l'Église, les quêtes qui sont versées lors des célébrations, les casuels lors des sacrements et les offrandes lors des messes, sont versées à l'occasion de la pratique du culte. Quand le culte est arrêté net par le respect des règles sanitaires imposées par le gouvernement, immédiatement et fort logiquement, les entrées et les recettes financières d'un diocèse s'arrêtent".

Quête en ligne : moins de 5% des montants habituels

Habituellement, le diocèse ponot dispose d'un budget courant autour de quatre millions d'euros environ (hors legs et dons exceptionnels). Pour tenter de limiter les pertes, le diocèse a bien lancé une quête en ligne, comme d'autres diocèses, mais sans grand succès. "Globalement, la Conférence des Évêques de France annonce une quête en ligne qui représente à peu près 5% de la quête habituelle sur les mêmes périodes; pour le diocèse du Puy on est plutôt sur des niveaux inférieurs", précise Laurent Aulagnier.

Dans ce contexte, l'économe diocésain s'attend à une certaine prudence pour les projets à mener dans les six à huit prochains mois. Mais selon lui, aucune paroisse ponote n'est dans une situation d'urgence. Il s'inquiète un peu plus pour les sanctuaires du diocèse (Saint-Joseph, Saint-Michel et Notre-Dame-du-Puy) qui se voient en plus confrontées aux pertes liées aux visites touristiques.

La cathédrale Notre-Dame du Puy-en-Velay avait d'ailleurs lancé un appel aux dons à la sortie du premier confinement, au mois de mai. Plus de 27 000 euros ont été collectés.