"Madama a disparu, nous n'avons plus de nouvelles", c'est ce qu'ont annoncé les deux enseignants altiligériens qui avaient pris Madama Diawara sous leurs ailes ces deux dernières années.

Le Puy-en-Velay - "Madama a disparu", l'émotion et l'inquiétude des parents d'accueil du réfugié malien

Véronique de Marconay et Éric Durupt place du Breuil ce jeudi 15 avril.

Une centaine de personnes se sont réunies ce jeudi 15 avril au Puy-en-Velay, place du Breuil devant la préfecture de la Haute-Loire en soutien à Madama, ce jeune Malien sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Décision du préfet confirmée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand cette semaine.

Le couple qui avait pris ce jeune homme sous son aile a dit toute sa déception et sa colère. Il a aussi assuré ne plus avoir de nouvelles du jeune homme qui n'est pas venu signer lundi à la gendarmerie de Saint-Paulien comme il devait le faire dans le cadre de son assignation à résidence.

Tous deux étaient très émus en donnant des nouvelles de Madama Diawara : "Nous n'avons plus de nouvelles de lui et nous sommes très inquiets", a annoncé Éric Durupt en larmes. L'enseignant estime qu'il était terrifié à l'idée de retourner au centre de rétention administrative et d'être reconduit au Mali.

"Monsieur X se disant Diawara Madama (...) avait l’obligation de pointer tous les lundis et jeudis, écrit la préfecture de la Haute-Loire dans un communiqué publié pendant que le couple s'exprimait. Il devient désormais passible des sanctions pénales, soit un an d’emprisonnement."

De retour à son domicile, le couple a découvert dans sa boite aux lettres une convocation au commissariat de police jeudi prochain, Éric Durupt devant répondre d'outrage à agent en février lors sa grève de la faim. Lui et sa compagne avaient voulu entrer dans la préfecture avec Madama.