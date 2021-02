Le Puy-en-Velay : mobilisation contre l'expulsion de Madama Diawara, un jeune migrant malien

Une soixantaine de personnes se sont réunies devant la mairie du Puy-en-Velay ce samedi 6 février. Ils demandent la régularisation de Madama Diawara, un jeune immigré malien arrivé en France il y a deux ans. Aujourd'hui âgé de 19 ans, il est sous la menace d'une expulsion.

50 personnes ont signé la pétition ce matin sur le marché du Puy-en-Velay © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Madama Diawara a été recueilli à son arrivé par un couple d'enseignants : Véronique De Marconnay et Eric Durupt. Ce dernier a entamé une grève de la faim il y a une semaine. "Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre ? On a envoyé des courriers, fait des demandes, passé des coups de fil, rien n'aboutit. Qu'est-ce qu'il nous reste pour l'aider ? C'est un appel à l'aide cette grève de la faim, pour qu'on soit entendus", explique Veronique de Marconnay, la compagne d'Eric Durupt. Selon le collectif pour Madama, qui s'est créé ces derniers jours et qui compte une vingtaine de membres, ils commencent enfin à être un peu entendus : la pétition en ligne a recueilli près de 5 000 signatures et sur la place du marché, ce matin, une cinquantaine de personnes ont également signé.

Eric Durupt qui a accueilli Madama Diawara avec Veronique de Marconnay est en grève de la faim depuis une semaine © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

"Je suis touché, ça me fait plaisir" déclare Madama Diawara, à la vue de la mobilisation en sa faveur. "Je veux rester ici" affirme-t-il. "Ça fait deux ans que je suis en Haute-Loire, je vais à l'école, j'ai fait des stages, j'ai ma famille d'accueil qui m'accompagne pour m'expliquer tout ce qu'il faut savoir ici. A cause de la langue, je ne comprends pas tout, mais à la fin de la journée ils m'expliquent ce que je n'ai pas compris", raconte-t-il.

Madama Diawara ne peut pas travailler, sans carte de séjour. Il a pourtant une place d'apprenti qui l'attend, chez Martine et Jean-Louis, un couple d'agriculteurs : "Madama travaille très bien manuellement, ça convient parfaitement à notre ferme, il aime s'occuper des animaux. Il a fait un stage de découverte chez nous et on s'est engagés à le prendre comme apprenti" explique Martine, pour qui il est inconcevable d'expulser un jeune en voie d'intégration.

Pas de régularisation pour cause de faux papiers selon la Préfecture

La préfecture explique quant à elle dans un communiqué de presse son refus de régulariser le jeune homme de 19 ans : "Le préfet de la Haute-Loire ne régularise pas, à ce jour, la situation de M. Diawara, qui a présenté des faux papiers d’identité à la préfecture", peut-on lire. "Ainsi, l'intéressé, qui a fait usage de faux documents, qui ne peut justifier de son identité ni de son âge et dont les principales attaches familiales demeurent au Mali, ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur les fondements légaux précités, quand bien même il fait preuve d'application dans le suivi de sa formation à l'Institut des Sciences de la Vie et de la Terre (ISVT)"

"On lui refuse le droit d'être en France et de travailler sous prétexte que son acte de naissance ne convient pas, mais il est né dans un village dans la brousse au Mali, où il n'y a pas vraiment de registre d'Etat civil et donc il est difficile de fournir un document qui puisse satisfaire l'administration française", plaide Véronique De Marconnay.

Madama Diwara a reçu hier une convocation à la Préfecture pour le 15 février, sans motif indiqué mais avec un caractère obligatoire. "Dans l’attente de la production de documents d’état civil authentiques, M. Diawara sera convoqué en préfecture pour se voir proposer le bénéfice d’une aide au retour volontaire et à la réinsertion, qui lui permettra de regagner son pays d’origine dans les meilleures conditions et d’y bénéficier d’un accompagnement dans ses recherches d’emploi ou ses démarches de création d’entreprise, en lien avec la représentation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au Mali. A défaut de production de documents d’identité authentiques et en cas de refus du bénéfice de l’aide au retour volontaire, une obligation de quitter le territoire français (OQTF) sera notifiée à M. Diawara"

Véronique De Marconnay garde espoir malgré ces nouvelles peu réjouissantes pour Madama "il fait partie de notre famille."