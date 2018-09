Le Puy-en-Velay, France

À l’instar de Paris et de Bruxelles ce week-end, la capitale de la Haute Loire veut apporter sa contribution à l’environnement : pas de voiture au Puy-en-Velay ce jeudi, à l'occasion de la semaine européenne de la mobilité ! Le vice président chargé des transports à l'agglomération du Puy-en-Velay, Jean-Paul Bringer, veut inciter le maximum de monde à essayer autre chose que sa voiture pour se rendre dans le centre ville.

Les bus gratuits pour inciter à ne pas prendre la voiture

Nuance tout de même par rapport à Bruxelles ou Paris : les voitures ne seront pas strictement interdites, les élus veulent simplement inciter fortement à se déplacer autrement, au moins une fois dans l'année, peut-être davantage si les Ponots jouent le jeu.

Pour les encourager, les bus de la régie TUDIP seront entièrement gratuits sur l'ensemble des lignes du Puy-en-Velay. L'agglomération en profitera également pour promouvoir un nouveau service, "Vélo en Velay" : une douzaine de vélos électriques sont proposés à la location, et la flotte devrait s'élargir. Le vélo sera vraiment au coeur de la journée, avec l'accent mis sur l'idée d'inscrire la ville dans un programme plus vaste de pistes cyclables, qui se raccorderont à la Via Fluvia entre Annonay, Bourg-Argental, Yssingeaux et Lavoûte-sur-Loire.