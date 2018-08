Le Puy-en-Velay, France

Cette année, ce sont presque 8 000 personnes qui vont venir au Puy-en-Velay pour les fêtes de l'Assomption. C'est un grand moment pour la ville, et surtout pour la haute-ville, là où se trouve la cathédrale. Un événement aussi important pour les commerçants, qui profitent de l'affluence dans les rues de la ville.

Dans sa boulangerie au pied de la rue des Tables, Cécile a prévu de doubler ses stocks de baguettes pour le week-end : "On attend beaucoup de monde, beaucoup d'affluence. Je prends plus de main d'oeuvre pour ce week-end là, et on met l'accent sur les produits régionaux, comme ceux avec de la farine de lentille", raconte la boulangère. Sa boutique se trouve juste sur le passage de la procession. Elle sait qu'elle va avoir beaucoup de monde juste après : "Généralement on met un petit stand devant, parce que dans le magasin, les gens ne peuvent pas tous rentrer !", explique Cécile.

L'enthousiasme est moindre pour Martine, qui tient une boutique de dentelle et de produits régionaux, un peu plus haut dans la rue des Tables. "Cette année, on n'a pas une affluence comme on peut avoir habituellement. Et aussi on a une clientèle plus difficile, qui fait très attention à ses budgets", confie Martine. "Les gens regardent beaucoup, ils réfléchissent et c'est compliqué visiblement." D'habitude, Martine réalise un bon chiffre d'affaire pendant le week-end du 15 août, mais cette année, elle reste un peu mitigée.

Les jeunes comme thème du week-end

Du côté du diocèse, les fêtes de l'Assomption sont l'occasion de rassembler le plus monde possible. Cette année, l'accent est mis sur les jeunes. L'évêque de Moulins, Monseigneur Percerou est l'invité de l'évêque du Puy-en-Velay, Monseigneur Crepy. "Cette année, le synode des jeunes est un événement important dans la vie de l'Eglise et Monseigneur Percerou est membre de ce synode. Il s'occupe aussi du travail avec les jeunes, donc il connait bien la question. Et cette année, j'ai voulu que l'actualité de l'Eglise soit au cœur de ses fêtes mariales", explique l'évêque du Puy-en-Velay.

Des groupes de jeunes sont présent pendant tout le week-end aux abords de l'Eglise, pour accueillir les pèlerins et les touristes. Des représentations de scènes de la Bible sont faites, ainsi que des chants. Les messes se déroulent ce mercredi 15 août à 7 heures, 8 heures, 10 heures, 12 heures et 17 h 30. A 15 heures, la procession de la Vierge Noire commence au boulevard Carnot et se termine aux escaliers de la cathédrale.