Le pylône de la discorde à Flogny-la-chapelle dans l'Yonne

Flogny-la-Chapelle, France

A Flogny-la-Chapelle entre Tonnerre et Saint-Florentin, le projet d'implantation d'un nouveau pylône de téléphonie mobile inquiète certains habitants du village . Après Bouygues et SFR en 2005, Free a installé un mat de 40 mètres l'an dernier à proximité du village. Et aujourd'hui Orange souhaite installer un nouveau pylône derrière le cimetière.

Stéphane Drujon et Nathalie Villeneuve indiquent l'emplacement du futur pylône pour Orange derrière le petit bois © Radio France - Isabelle Rose

Un Collectif des promenades a donc lancé une pétition qui a recueilli une cinquantaine de signatures. Tous s’inquiètent de voir trois relais de téléphonie mobile aussi proche des habitations. Stéphane Drujon l'un des habitants à l'origine du Collectif des promenades s'interroge sur d'éventuelles conséquences sur la santé : On découvrira un jour que les ondes c'est comme l'amiante. Il y a 25 ans, personne ne s'en souciait et aujourd'hui c'est tous les problèmes du monde, on voit les dégâts causés. Nous ne connaissons pas encore les effets des ondes, mais je m’inquiète pour les enfants car l'école et le gymnase sont situés à quelques centaines de mètres seulement du futur pylône poursuit Stéphane Drujon. Le collectif ne comprend pas non plus pourquoi le relai sera implanté sur un terrain privé. " La commune a suffisamment de réserves foncières pour procéder à un échange avec un particulier poursuit Nathalie Villeneuve. Il etait sans doute possible de trouver un terrain communal un peu plus éloigné qui aurait satisfait tout le monde car nous ne sommes pas contre une meilleure couverture mobile mais pas à n'importe quel prix assure Nathalie Villeneuve.

Entre les antennes Bouygues et SFR sur le château d'eau d'un coté, le mat de Free de l'autre et maintenant le projet d'antenne relai d'Orange derrière le cimetière c'est pas le triangle des Bermudes mais le triangle des antennes, des ondes - Stéphane Drujon

Le maire de Flogny-la-chapelle, Jean-Paul Bouvet se défend d'avoir caché des choses sur ce dossier. Il assure avoir procédé de la même façon que pour le mât de Free. "J'ai été contacté par Engie pour l'opérateur Orange et j'ai déjà proposé une installation sur les relais existants puis sur des terrains communaux mais cela ne convenait pas à Orange. Jean-Paul Bouvet assure aussi avoir fait part des inquiétudes du Collectif à l'opérateur. Dans un courrier, ce dernier assure que la distance minimum imposée par rapport aux établissements dits sensibles comme les écoles est de 100 mètres et qu'à Flogny le pylône sera situé à plus de 350 mètres.

le mât de Free installé récemment sur la commune © Radio France - Isabelle Rose

Les antennes SFR Bouguyes rapporte 1 000 euros par an à la commune et la nouvelle antenne Free rapportera 3 000 euros par an. Le collectif regrette que la location pour Orange revienne à un particulier plutôt qu'à la commune et se désole qu'une solution avec un seul mat multi-opérateurs, loin des habitations n 'est pas été retenue.