Le pylône de la discorde à Vouillé dans la Vienne

L'antenne ne passe pas inaperçue. C'est d'ailleurs l'une des deux choses que l'on voit lorsqu'on arrive depuis Poitiers à Vouillé. Ce pylône à droite et le château d'eau à gauche. Les riverains ne veulent pas de cet équipement devant leur fenêtre. Ils affirment aussi avoir été mis devant le fait accompli selon l'une de leur porte-parole Lucie Dinet. Le maire Eric Martin affirme en réponse que toutes les procédures ont été respectées. La mairie et la communauté de communes ont proposé des terrains à l'opérateur mais ceux-ci ne lui convenait pas. Free a finalement proposé d'implanter son relais sur la propriété d'un particulier

Un courrier envoyé à Free

Face à la levée de boucliers des riverains, le maire et le président de la communauté de communes ont rencontré mercredi 16 décembre les habitants. Décision a été prise d'envoyer un courrier à Free pour rencontrer l'opérateur et lui demander de déplacer son pylône à un endroit plus éloigné des habitations. Reste à savoir si l'opérateur acceptera et qui paiera les frais lié à ce déménagement du relais. Les riverains eux ne comptent en tout cas pas baisser les bras. Car pour certain, la proximité de cette antenne dévalorise leur maison. Jusqu'à 20 000 euros pour l'un d'eux.