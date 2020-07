Le pylône de téléphonie mobile de Bonnieux sera raccourci de 12 mètres

A Bonnieux, le pylône qui porte les antennes relais va être réduit d'un tiers et repeint en vert mat. Une médiation a été trouvée entre l'association de riverains, Télédiffusion De France et l'opérateur Free. Un hélicoptère devrait intervenir entre le 20 et le 31 juillet pour supprimer 12 mètres du pylône de 36 mètres d'aluminium brillant.

Un tiers en moins et peinture vert mat sur le pylône

Le pylône était judicieusement placé depuis 2018 en bordure des zones de protection des villages protégés de Lacoste et Bonnieux mais il gâchait le paysage avec ses 36 mètres d'aluminium brillant. Le pylône devrait être raccourci avant la fin du mois. C'était le combat de Claude Parlange depuis deux ans avec son association Bonnieux A Tout Coeur : "le pylône va être réduit et repeint en vert mat comme nous l’avions suggéré. Il sera moins visible. Bien évidemment, on aurait pu aller jusqu’au bout et déplacer le pylône. Il faut être lucide : déplacer une telle structure est trop compliquée. C’est une victoire pas complète mais une belle victoire pour le paysage.

L'association abandonne le recours déposés devant le Tribunal d'Administratif mais Claude Parlange espère que cette mobilisation changera les priorités pour les prochains pylônes : "on nous a beaucoup dit vous êtes le pot de terre contre le pot de fer. Ça peut aider à prendre en compte d’autres intérêts que l’efficacité à court terme".

Mise en garde du préfet de Vaucluse pour défendre le paysage

Le Parc du Luberon et le préfet s'étaient mobilisés pour préserver le paysage. Bertrand Gaume lançait d'ailleurs un avertissement aux opérateurs de téléphone devant le dernier pylône inauguré à Murs (pylône de 18 m est intégré parmi des cyprès) : "je remercie les opérateurs d’intégrer que à la fin, les gens se retourneront vers vous si l’intégration est mal faite dans leur paysage".

11 nouveaux pylônes devrait être installés prochainement dans les zones blanches de Vaucluse.