Après deux ans de travaux, le quai de Southampton du Havre a fait peau neuve

Après deux ans de travaux et 20 millions d'euros de budget, la première partie des travaux du Grand Quai du Havre est bouclée. Huit hectares du quai Southampton transformés en promenades et espaces verts ... Tout ça va être inauguré le 29 juin prochain, à l'occasion d'un "Été au Havre."

Le Havre, France

Ceux et celles qui passent régulièrement sur le quai Southampton n'ont pas manqué de voir la transformation : en deux ans, la promenade a changé de visage. Finis les parkings, camping cars et préfabriqués, place aux pelouses, jeux pour enfants et larges espaces bétonnés pour les piétons. Cette "phase une", comme l'appelle Florent Saint-Martin, l'adjoint à l'urbanisme à la mairie du Havre (Seine-Maritime), a été lancée il y a deux ans et a coûté environ 20 millions d'euros. Elle concerne environ 8 hectares de surface, entre la Maison de l'Armateur et le MuMa.

Entre 2014 et le projet final, plus grand chose à voir sur ce quai Southampton du Havre. - Mairie du Havre

Événements populaires et sportifs

Ce vaste projet de réaménagement a plusieurs objectifs, pour l'adjoint : "Permettre aux Havrais de réinvestir cet espace à la limite du port, offrir des lieux de détente, de promenade, de sport, et reconnecter le lieu avec ses activités portuaires." Ce projet a mis deux ans pour aboutir, et a vu passer plusieurs critiques, notamment de la part de commerçants qui ont parfois vu leurs fréquentations chuter pendant les travaux. Aujourd'hui, on se veut rassurant du côté de la municipalité : "Leurs terrasses donnaient auparavant sur des parkings", rappelle Florent Saint-Martin.

Illustration du changement de ton ici, sur le quai Southampton du Havre : un jeu pour enfants, "l'araignée", a remplacé les bâtiments préfabriqués. © Radio France - Simon de Faucompret

Aujourd'hui, le lieu voit passer des rollers, des skateurs, des familles à vélo ou en balade ... Et il sera au cœur de l'édition 2019 de la manifestation culturelle "Un été au Havre". L'inauguration du nouveau quai Southampton, le 29 juin, coïncide avec le début des festivités, qui durent jusqu'au 22 septembre.

Une phase 2 en préparation pour 2021

Pour connecter toute la promenade du front de mer havrais, les travaux ne s'arrêtent pas au MuMa. Ils sont prévus sur le boulevard Clémenceau jusqu'au port de plaisance, pour une longueur totale de 1,6 km (ce qui représente en tout environ 12 hectares de surface). Cette "phase deux", qui va coûter 10 millions d'euros, est prévue dans le courant de l'année 2021.

Si la partie du quai Southampton est plus tournée vers l'événementiel et la balade, le front de mer sera davantage porté sur le sport. Des espaces de loisir amovibles, avec paniers de basket ou cages de foot, seront installées boulevard Clémenceau. Le point final à ce projet de rénovation de la balade havraise, sur le front de mer et les quais, est estimé courant 2023.