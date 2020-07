Le Quai des sports fait son grand retour à Bordeaux

Il n'a jamais été question d'annuler le Quai des sports, assure la responsable ce dimanche, lendemain de l'ouverture. Au Parc des sports Saint-Michel, en bord de Garonne, les animateurs sont bien là, fidèles au poste et un masque sur le nez et la bouche. Avec le nettoyage régulier du matériel et les effectifs limités pour chaque activité, cela fait partie des mesures adoptées pour maintenir l'événement malgré l'épidémie. Pour le public, rien ne change ou presque : on découvre -ou redécouvre- des activités sportives variées, quel que soit son âge.

C'est bien, ça les sort un peu - Nathalie, maman de Lenny

"On ne pensait pas du tout que ça allait se faire cette année, on a été un peu surpris" admet Nathalie, maman de Lenny, 10 ans. "Mais c'est bien, ça les sort un peu, ça leur fait faire du sport." Lenny s'essaie au petit parcours d'initiation escalade, qui avec ses échelles et sa passerelle, est assez ludique pour lui faire oublier sa crainte du vide. "Je n'aime pas trop l'escalade mais ça, j'aime bien" admet le jeune garçon. Habitués du Quai des sports, Lenny et sa mère vont s'y rendre plusieurs fois dans l'été. Pour s'amuser mais aussi découvrir des activités susceptibles de plaire suffisamment au jeune garçon pour qu'il ait envie de s'inscrire dans un club.

Ils étaient en manque de rugby !

Lenny a le choix : tennis, basket-ball, BMX ou encore gymnastique, de nombreux sports sont proposés. Aux enfants mais aussi aux ados et aux adultes. Les amateurs de bien-être apprécieront les séances de yoga, notamment fréquentées par les seniors. Les enfants de Carole, eux, préfèrent le rugby les pieds dans le sable. "Ils font tous les deux du rugby en club et avec le Covid, ils sont en manque, on va dire. Ils étaient en manque de rugby !" s'amuse la maman. L'animateur, Louis, propose plusieurs séances et jeux par jour, pour plaire aux initiés comme aux débutants. "On essaie de donner envie de faire du rugby, et pas que en animation, en club aussi."

Le Quai des sports est de retour, malgré l'épidémie - Reportage Copier

Organisé par la mairie de Bordeaux et ses partenaires, dont des associations sportives, le Quai des sports est ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 19h, jusqu'au 23 août. Le programme complet est à retrouver ici.