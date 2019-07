Le quartier Bagatelle à Toulouse n'attend pas vraiment le passage du Tour de France le 18 juillet

A sept jours du passage du Tour de France à Toulouse, le quartier Bagatelle semble peu impatient de voir défiler les coureurs. Ce sera pour la douzième étape de la Grande Boucle entre Toulouse et Bagnères-de-Bigorre.

Toulouse, France

Le Tour de France passera en fin de matinée le 18 juillet à Toulouse dans le quartier Bagatelle. Le départ fictif est prévu à 11h30 et le départ réel est fixé à 11h50. Ce sera au tout début de l'étape entre Toulouse et Bagnères-de-Bigorre. C'est la première fois que le Tour va passer dans des quartiers. L'association Média Pitchounes a beaucoup œuvré pour que la manifestation sportive passe dans ce quartier prioritaire toulousain. Malgré les efforts fournis, certains habitants ont l'air peu enthousiastes.

Dans le quartier Bagatelle, on ne peut pas dire qu'il y a une véritable attente du passage du Tour, à commencer chez les commerçants comme Caroline, pharmacienne rue du Lot : "Déjà que l'été on a peu de clients, là il y aura encore moins de monde. J'en ai parlé avec des gens d'ici, ils ne savent pas ce que ça représente alors que c'est un gros événement."

Effectivement certains passants se montrent peu emballés : "J'en ai rien à faire, je ne suis pas du tout le Tour", "Je n'ai jamais regardé et je n'irai pas voir"... Dans les rues de Bagatelle, à part sur la bibliothèque et la maison de quartier, rien n'indique que le tour de France doit passer là pour la douzième étape. Cela n'étonne pas du tout Rebecca qui vit là : "C'est une vieille manifestation française, très médiatisée dans la culture nationale mais les quartiers n'en ont pas bénéficié." Enfin les habitants curieux pourront voir passer les coureurs rue Vestrepain, rue du Lot, rue de l'Ukraine et rue de la Faourette.