Le quartier de la Basilique Notre-Dame toujours sous le choc

Moussa Cissé, niçois et habitant du quartier depuis deux ans, n'en revient pas. La rue d'Italie, celle où il vit, est déspérement vide. "C'est comme ça depuis jeudi" explique ce père de famille, qui va faire quelques courses avec sa petite fille, assise dans une poussette. "On est tous sonnés, j'ai du mal à reconnaitre mon quartier. Je suis musulman et je condamne une fois de plus ce qui s'est passé. C'est une atteinte au vivre ensemble !" s'exclame-t-il.

Ce vivre-ensemble, c'est une des caractéristiques des environs de Notre-Dame, souligne Ilhoussine Kalfaoui, gérant depuis 2002 d'une boucherie Halal à quelques mètres de la Basilique. "Ici, on a toujours vécu dans la paix. J'espère que cet acte horrible ne va pas remettre en question le climat entre nous" s'inquiète le boucher. Avec d'autres commerçants, il est allé déposer une gerbe de fleurs devant le lieu du drame, le lendemain de l'attentat.

A proximité de la cathédrale, d'autres gerbes de fleurs. Et ce mot, écrit par des enfants. © Radio France - W. DE LESSEUX

D'autres commerçants, sous couvert d'anonymat, disent au contraire ne pas avoir voulu parler de ce qui s'est passé avec leurs clients... et ne sont pas allés rendre hommage aux victimes. Tout en condamnant l'acte de l'assaillant. "Maintenant, il faut recommencer à travailler" explique l'un d'entre eux.

Une attitude minoritaire au sein du quartier, assure Chiara Baker, habitante, devant une boutique de crédit téléphonique et internet. "Ce qui s'est passé n'a rien à voir avec ma religion, c'est un acte de barbarie qui mérite d'être puni. On doit être solidaire et le montrer aux familles de victimes." lance la jeune femme. Dès la réouverture au public des portes de la Basilique, elle tient à aller une nouvelle fois se recueillir, et se souvenir des victimes.