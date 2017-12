Lunel, France

Le quartier de la gare de Lunel va prendre un coup de jeune ! La communauté de communes du Pays de Lunel entreprend le réaménagement des espaces autour de la gare. Les travaux préparatoires ont déjà commencé. Mais le chantier débutera véritablement en décembre, pour se terminer en janvier 2020.

Création de 500 places de parking

Le pays de Lunel veut créer un pôle d'échange multimodal, comprenez un espace où deux roues, bus et voitures pourront circuler en toute sécurité. Au total, il s'étendra sur 3,5 hectares et coûtera 9,3 millions d'euros.

La gare en avait bien besoin. Aujourd'hui, si vous venez en voiture, c'est très compliqué. Il y a des parkings mais ils ne sont pas aménagés, ni sécurisés, ni éclairés. Pourtant, la plupart des voyageurs, notamment ceux qui habitent en dehors de Lunel, viennent par la route. Après les travaux, il y aura donc deux vrais grands parkings comprenant 500 places au total.

Le plan des travaux de la gare de Lunel. - Pays de Lunel

Les bus eux ne s'arrêteront plus au niveau de l'arrêt placé dans un carrefour dangereux. Dans un peu plus de deux ans, vous aurez une halte routière, six bus pourront y stationner en même temps. Les deux roues et les taxis auront aussi leurs places.

Devant la gare, en revanche, les voitures ne pourront plus circuler, ni se garer en double file. Ce sera entièrement piéton. La rue de Verdun, celle qui dessert la gare, sera élargie avec deux dépose minutes. Et tout sera accessible aux personnes à mobilité réduite.

Il y aura désormais une vraie halte routière à la gare de Lunel. - Pays de Lunel

La communauté de communes assure avoir tout faire pour limiter les nuisances pour les riverains. Son objectif, c'est de développer le quartier et de doubler le nombre de voyageurs. Ils sont plus d'un million aujourd'hui. La gare de Lunel, une des plus vieilles de France, est la première gare TER de l'ancienne région Languedoc-Roussillon.