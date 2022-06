Le quartier des Couronneries à Poitiers fête ses 50 ans

Le quartier des Couronneries fête cette année ses 50 ans, plus précisément ses 53 ans. Les associations du quartier se sont préparées pour plus de 10 jours de festivité dans les rues, dès ce mardi 14 juin, pour mettre à l'honneur ce quartier historique de Poitiers.

Le quartier des Couronneries fête ses 50 ans cette année avec plus de dix jours de festivités dans les rues

À partir de ce mardi 14 juin 2022 et jusqu'au samedi 25 juin 2022, le quartier des Couronneries va fêter ses 50 ans d'existence. Officiellement, le quartier de Poitiers existe depuis 53 ans, mais avec la crise du Covid-19, impossible de se réunir. Cette année, les associations du quartier se sont donc préparées pour plus d'une dizaine de jours de festivité. Au programme : spectacles, ateliers créatifs, expositions... Des activités pour les jeunes sont également prévues et le tout gratuitement.

"C'est le bon moment pour célébrer cet anniversaire", se réjouit Karine Boutant, responsable au centre d'animation des Couronneries et en charge de l'organisation des festivités. "Il y aura des activités sportives grâce à l'association des sports, mais aussi une journée consacrée aux enfants. L'idée c'est de fermer une rue entière des Couronneries et de laisser les plus jeunes écrire ce qu'il souhaite sur la route", ajoute la responsable du centre d'animation. "Ce sera une belle fête". L'ensemble des activités dans le quartier des Couronneries sont à retrouver sur le site internet du centre d'animation des Couronneries.

Programme des festivités dans le quartier des Couronneries - Centre d'animation des Couronneries

"Nous sommes très attachés à ce quartier"

Certains habitants ont connu les premières constructions dans le quartier des Couronneries. C'est le cas de Catherine qui vit ici depuis 53 ans maintenant. "Le quartier à beaucoup changé par rapport à 1969", se remémore la Poitevine. "J'ai été la première commerçante de la place de Provence en 1969, dans les débuts du quartier, et ensuite, le quartier s'est bien développé puisque rapidement, on était plus d'une trentaine de commerces", précise-t-elle.

Depuis le quartier des Couronneries, c'est un peu comme une ville dans une ville, avec plus de 10 000 habitants. "La population est très attachée à ce quartier, même dans les moments difficiles", explique une habitante du quartier depuis plus de 40 ans. "Il y a 20 ans, il y avait eu un terrible incendie au centre commercial. On s'est tous réunis pour aider les commerçants qui avaient tout perdu dans les flammes, un peu comme une famille qui s'entraide", argumente la retraitée.

Le quartier des Couronneries c'est aussi un grand marché le mercredi et le dimanche, très réputé dans le département. © Radio France - Valentin Plat

Depuis ses 50 ans d'existences, le quartier des Couronneries a connu différentes transformations. Certains HLM ont été démolis pour reconstruire des habitations aux normes. Mais le quartier des Couronneries c'est aussi des espaces verts, qui bordent chaque immeuble. "C'est pour cela que je suis restée ici, car c'est le quartier le plus vert de Poitiers", sourit Catherine. Un passé qui sera donc mis à l'honneur à l'occasion des festivités prévues ce mois de juin 2022.