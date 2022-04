Le quartier des Vergnes à Clermont-Ferrand s'apprête à faire peau neuve

Les Vergnes s'animent ! Une nouvelle phase de concertations s'est ouverte ce jeudi pour le renouvellement urbain du quartier situé au nord de Clermont-Ferrand. Objectif : améliorer le cadre de vie des 2.240 habitants, en installant de nouvelles infrastructures, ou en reconstruisant certains bâtiments d'ici 2030.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Parmi les propositions de la métropole, la rénovation des parcs et jardins, la création d'une piscine et d'un mail piétonnier et végétalisé, ou encore l'aménagement du parvis du stade Gabriel Montpied. D'après les consultations débutées il y a près de deux ans, les habitants des Vergnes voudraient surtout un lieu pour se rassembler. Aujourd'hui le quartier a certes une salle des fêtes, mais elle n'est pas vraiment optimale.

Les principaux acteurs des projets d'urbanisme réunis dans la salle des fêtes des Vergnes. © Radio France - Lou Momège

Par exemple Oualid aimeraient voir du changement : "On voudrait un bar et un tabac, parce que le quartier manque de vie". Même les enfants souhaiteraient que leur lieu de vie bouge. "Il y a un terrain abandonné là-bas, on pourrait faire des jeux, un toboggan, plein de trucs !", s'exclame un jeune habitant des Vergnes.

En effet, ce terrain vague dont il parle devrait devenir une "prairie festive", dans la continuité de l'actuelle salle des fêtes, qui sera elle aussi remise à neuf. Pour Odile Vignal, vice président de la métropole et adjointe au maire chargée de l'habitat, c'était une nécessité. Il est grand temps d'entamer les travaux, car pour elle cette salle ressemble pour l'instant davantage à "un entrepôt".

Ce qui ressort beaucoup des consultations c'est pouvoir se réunir, avoir accès à un lieu bien équipé, pouvoir brancher des sono, faire des fêtes ! - Odile Vignal

Les premiers travaux au sein du quartier des Vergnes devraient débuter en 2023, notamment car il fait partie des 200 quartiers de France sélectionnés par le Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPRU).