Le quartier Pissevin à Nîmes sous tension un mois après la mort de Fayed

Presque un mois après la mort de Fayed, 10 ans, d'une balle perdue dans le quartier Pissevin à Nîmes, la rectrice de l'académie de Montpellier, Sophie Béjean a visité l'école élémentaire Paul Langevin ce vendredi et le collège Condorcet, où Fayed aurait fait sa rentrée.

Après les récentes fusillades (la dernière en date dimanche dernier a fait deux blessés ), les nerfs sont à vifs et les tensions palpables. Ce lundi, deux écoles ont été mises en sécurité et les élèves confinés un temps, après des bruits suspects. "On est toujours inquiets, est-ce que l'on va nous appeler pour nos enfants ?" se demande quotidiennement cette mère de famille.

"À 17 heures, ne restez pas, partez"

Depuis un mois, Pissevin c'est en moyenne une fusillade par semaine, jour et nuit : "Du coup on ne peut pas laisser nos enfants sortir le soir pour jouer un peu. Il faut vraiment une police de proximité", continue-t-elle. À quelques pas, un homme voit le micro tendu devant cette habitante, il filme et le ton monte très vite. "Il nous filme pour les représailles, explique-t-elle*. Ça va très loin, si les gens ne vous parlent pas il y a une raison."* Elle fini même par un avertissement : "À 17h, ne restez pas, partez."

Une tension palpable, Jean-Michel Bourdoiseau, le directeur de l'école Langevin en a bien conscience. "La moindre chose fait tout déraper. À l'intérieur de l'école il y a quand même un soulagement de la part des parents, hier encore une maman m'a dit «heureusement que l'école tient.»" D'ailleurs il y a très peu d'absentéisme depuis la rentrée, pour le directeur c'est bien le signe que les parents voient l'école comme un lieu sûr. Depuis la rentrée, l'école élémentaire Langevin s'adapte : pour rassurer les enseignants, il n'y a plus de réunion après 17h30.