Le Québec recrute ses employés... en Moselle

Metz, France

Le Canada ne cesse d'attirer les Français. Ils sont environ 100 000 à avoir traversé l'Atlantique pour trouver un travail, vivre ou faire des études, dont l'immense majorité au Québec. Et ça, Objectif Québec l'a bien compris. Cette entreprise organise en ce mois d'octobre une tournée dans toute la France pour accompagner ceux qui souhaitent franchir le pas. Une étape était prévue à Metz ce mercredi avec plusieurs dizaines de personnes qui ont répondu à l'appel. Des rencontres avec des banques ou des avocats pour permettre de préparer au mieux le grand voyage.

Pas que la carte postale

D'entrée, les participants doivent oublier la vision idéalisée qu'ils ont du Québec. Un sentiment partagé par de nombreux ressortissants de l'hexagone qui ont choisi le Canada pour poser leurs valises. "Je les bouscule en leur disant qu'il faut une bonne dose d'humilité", confie Christelle Colling, directrice d'Objectif Québec. Il faut dire que beaucoup prennent leur décision sans n'être jamais allé sur place, et Christelle Colling cherche à les accompagner au mieux pour éviter les mauvaises surprises. C'est le cas d'Anaïs et Adrien, deux Vosgiens qui vont découvrir le Québec dans quelques mois pour y vivre et travailler. "C'est un rêve d'y aller. L'espace, une autre culture, le sentiment de sécurité..."

Une vraie demande

Et si le Québec vient démarcher jusqu'en France, c'est qu'il y a un vrai besoin outre-Atlantique. Objectif Québec débarque dans l'hexagone avec 150 offres d'emplois dans sa besace. Comme le confirme Marc-Antoine Leblanc, l'un des employés qui accueille les postulants. "Il y a des emplois partout, comme des routiers ou dans le bâtiment. A Montréal bien sûr, mais surtout dans la région autour." Il s'agit en fait de postes qui n'ont pas trouvé preneur au Canada et qui s'ouvrent donc à l'étranger. "La France est souvent choisie parce qu'il y a la même langue, ce qui est facile pour l'intégration et il y a des ententes historiques entre la France et le Québec", poursuit Marc-Antoine Leblanc.

Boris est convaincu. Il est allé en vacances autour de Montréal il y a trois mois, et a pris la décision avec sa famille d'y vivre. "Avec ma femme et mes trois enfants, on ne parle que du Québec tous les soirs depuis qu'on y est allé, ça veut bien dire quelque chose." Il est rassuré car son métier d'informaticien peut totalement correspondre aux besoins du Québec.