Le "Qui s'y colle?", un jeu créé à Lille pour aider au partage des tâches ménagères

Tu fera les poussières... Comme la reine d'Angleterre, le petit doigt en l'air. Tu rangera tes vêtements qui trainent... En sautillant comme si tu marchais sur les braises. Voilà ce qu'on risque en jouant au "Qui s'y colle?".

Ce jeu de société a été créé par la maison d'édition "Minus", basée à Lille. Le principe est simple, on distribue au hasard à chaque membre de la famille les cartes "Tâche". Puis les cartes "Défi". Et quand on les assembles, ça donne une corvée rigolote. Chacun sait ce qu'il doit faire, et on repart plus sereins.

On a cherché à créer un outil qui fait des corvées du quotidien des jeux d'enfants - Alexandra Butruille, l'une des créatrices du jeu

Le "Qui s'y colle?" créé par la maison d'édition lilloise "Minus" - Minus

L'idée est venue pendant le premier confinement. Le jeu est sorti en novembre 2020. "Au départ, explique Alexandra Butruille, Cofondatrice de la maison d'édition "Minus", l'une des créatrices du jeu. On a eu envie de voler au secours des parents." Mais l'équipe s'est aussi dit que c'est souvent les mères qui s'y collent. Il y a deux ans, une étude de l'IFOP montrait que 73% des françaises estimaient faire plus de tâches ménagères que leur conjoint. Seulement 4% notaient l'inverse.

_"On a des petites velléités féministes. Mais toujours avec humour, de façon très soft, c'est du soft power"_, reconnait Alexandra Butruille. L'objectif c'est aussi de créer des discussions, dans le couple notamment. Elle confie aussi avoir eu des témoignages d'étudiants, qui l'utilisent dans leur collocation. Enfin, le jeu a déjà permis de lancer des messages musclés, dans les familles des créateurs du jeu.