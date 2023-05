Le quota de sangliers à abattre dans la Somme pourrait grimper jusqu'à 7 000

En 2022, dans la Somme, 4 700 sangliers ont été abattus. Le quota de 2023 pourrait largement augmenter pour passer à 7 000 bêtes tuées dans le département. C'est en tout cas ce que réclame le monde agricole face à l'ampleur des dégâts causées par le passage de sangliers dans les cultures.

"Des dégâts il y en a toujours eu, mais là, vu l'explosion du prix des denrées, les conséquences sont encore plus importantes", décrit Denis Delattre, secrétaire général adjoint de la chambre d'agriculture de la Somme. Selon lui, "il n'y a pas le choix, réduire les dégâts, c'est réduire la population de sangliers."

Dominique Delattre estime qu'un passage à un quota de 7 000 est "un bon début. Mais encore faut-il atteindre cet objectif. Malheureusement, il y a des détenteurs de droits de chasse qui ne chassent pas assez." Le message a été reçu par la fédération des chasseurs de la Somme. "Pour inciter à chasser les sangliers", explique son porte parole, Hubert Seré, "on propose le remplacement gratuit des dispositifs de marquage du 1er juin à début septembre. Car il faut savoir que tuer un sanglier, ça coûte 50 euros."

Ne pas mettre en péril le budget de la fédération des chasseurs

Pour lé fédération des chasseurs, l'enjeu donc aussi financier, car c'est elle qui indemnise les agriculteurs après des passages de sangliers dans les cultures. "On a un budget d'un million d'euros pour les indemnisations et entre 2021 et 2022, ces dépenses ont augmenté de plus de 280 000 euros. Pas forcément parce qu'il y en a plus mais parce que les prix des denrées ont flambé."

Pas question donc pour les chasseurs de "mettre en péril la fédération et son budget." Après avoir soumis leurs propositions au Préfet de la Somme, ils attendent sa réponse et espèrent également la mise en place de dispositifs supplémentaires comme l'autorisation de tirs de nuit par les lieutenants de louveterie.