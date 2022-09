Quelles solutions pour les jeunes migrants installés depuis trois semaines sur les allées Jules Guesde ?

De nombreux jeunes migrants sont installés à côté du Palais de Justice de Toulouse depuis trois semaines maintenant; depuis l'évacuation le 26 août de l'Ehpad des Tourelles, où ils étaient pris en charge précédemment. Quelles solutions pour la centaine de personnes qui vit actuellement sous des tentes sur les allées Jules Guesde ? Une nouvelle réunion a eu lieu ce vendredi 16 septembre entre le préfet, le président du département de la Haute-Garonne, le maire, un représentant du parquet, et les représentants des migrants. L'idée étant de proposer des solutions aux migrants sans hébergement depuis l'expulsion de l'Ehpad, qui auraient été rejoints depuis près du tribunal par quelques personnes en plus.

Des conditions de vie précaires

La réunion qui a eu lieu ce vendredi matin avait été demandée par plusieurs associations, qui interviennent auprès des migrants. Personne ne se satisfait bien sur des conditions dans lesquelles vivent près d'une centaines de personnes, dans des tentes, à coté d'une allée très passante.

"C'est pas facile de vivre ici. Dans la nuit il y a la fraîcheur, mais bon... " explique pudiquement A. , un jeune homme, originaire de Guinée, sur les allées Jules Guesde depuis le 26 août dernier. Il décrit un quotidien marqué par l'attente : l'attente d'un message des avocats, chargés de défendre leur minorité devant le juge des enfants. La procédure peut prendre du temps. Chaque jour, quelques personnes ici obtiennent confirmation de leur âge auprès des autorités. Les décisions tombent au compte-goutte.

C'est la galère, mais on fait avec

"Le vrai problème c'est la nuit. C'est bruyant. On a de la chance il n'a presque pas plu. S'il pleut ca va être la catastrophe (...) ils tiennent le coup parce qu'ils sont solidaires" estime Philippe, professeur de mathématiques à la retraite qui vient donner des cours, membre de l'association Tous-tes en classe 31.

Des toilettes ont été installées sur place, ce qui permet un peu plus de confort. Il n'y en avait pas les dix premiers jours. "Ca devenait un problème, il fallait aller loin." décrit Philippe. C'est un petit mieux désormais, mais les conditions de vie sanitaire restent assez sommaires. Il n'y a pas de douches; les bénévoles se relaient pour emmener les jeunes se laver chez eux.

Des toilettes sont installées sur le campement © Radio France - Manon Klein

Pour ce qui est de la nourriture, impossible de cuisiner sur place. Mais des bénévoles, ou des particuliers, ramènent des plats ou des conserves. Une solidarité qui permet jusqu'ici à la centaine de personnes installées près du tribunal de se nourrir.

Des cours de français et de mathématiques

En attendant, la vie se poursuit. Des cours de français et de mathématiques sont notamment proposés aux jeunes hommes sur les allées Jules Guesde. Une salle de classe a été improvisée sous un abris, avec une malle remplie de matériel scolaire : cahiers, ardoises, règles, rapporteurs. "On essaie de faire des groupes différents par niveaux, mais ca n'est pas toujours évident. Quand ils étaient au foyer aux Tourelles, c'était un peu plus organisé, là on improvise un peu" explique l'une des "professeurs", en train d'apprendre quelques règles de français à deux jeunes hommes.

L'association Tous-tes en classe 31 intervient auprès des migrants des allées Jules Guesde, comme elle le faisait déjà avant à l'ancien Ehpad des Tourelles. "_Notre idée c'est de monter leur niveau le plus vite possible, pour qu'ils puissent être scolarisé_s" explique Philippe. Une vingtaine de personnes sur le campement seraient ainsi scolarisées dans des établissements, situés parfois à une heure de trajet en transport en commun.

Des cours de français et de mathématiques sont donnés sur le campement © Radio France - Manon Klein

Des représentants de l'État sur place mardi prochain

Des représentants des services de l'État se rendront sur place mardi matin, afin d'examiner au cas par cas les situations de tous les migrants qui le souhaite, annonce le préfet Etienne Guyot. Trois cas de figure sont possibles :

- si la personne est mineure, elle peut immédiatement être prise en charge par le Département.

- si la personne a saisi le juge des enfants, pour faire établir sa minorité, un hébergement provisoire sera proposé à titre exceptionnel le temps que la demande soit étudiée (ce qui peut prendre plusieurs mois). Sur ce point précis, la loi en temps que telle ne prévoit rien selon le président du département de la Haute-Garonne, Georges Méric. Il évoque un "hiatus", une "imprécision" sur la responsabilité : qui doit prendre en charge les migrants dans ce cas de figure ? En l'occurrence, ils pourront exceptionnellement être accueillis dans des centres gérés par l'Etat ou en partenariat avec les services de l'Etat.

- si la personne est majeure, plusieurs possibilités se présentent. Elle peut effectuer une demande d'asile, une demande d'admission exceptionnelle au séjour etc.

Cela fait trois semaine que les migrants dorment sous des tentes près du tribunal © Radio France - Manon Klein

Le préfet Etienne Guyot évoque des solutions "au cas par cas", mais pas de relogement collectif pour les migrants qui se trouvent sur les allées Jules Guesde. Il évoque "une ultime tentative", une "main qui tendue" qu'il espère saisie.

En parallèle, le maire de Toulouse annonce le dépôt imminent d'une nouvelle requête auprès du tribunal judiciaire pour demander l'expulsion des migrants des allées Jules Guesde.