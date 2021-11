Le quotidien des habitants de Bonneuil-Matours perturbé par la fermeture du pont suspendu

Dans sa boutique de fleurs située sur la place du commerce de Bonneuil-Matours, à environ 500 mètres du pont suspendu, Noémie constate, un peu fataliste, les conséquences de la fermeture de l'édifice datant des années 1930 sur son activité. "On a moins de clients, certains qui s'arrêtaient sur la route entre Châtellerault et Poitiers ne s'arrêtent plus, et puis pour les livraisons, je prends beaucoup plus de temps", constate celle qui est installée depuis 8 ans dans la commune de 2000 habitants.

Depuis la fermeture du pont en janvier 2021 pour des travaux de sécurisation d'un montant de 7 millions d'euros, les habitants de Bonneuil-Matours doivent passer à pied ou bien faire un détour d'une dizaine de kilomètres. Et ils commencent à s'impatienter, alors que la découverte de l'affaissement d'une pile il y a un mois fait craindre la menace d'un allongement des travaux, qui devaient initialement s'achever début 2022.

Pour traverser sur l'autre rive, les habitants doivent soit passer à pied, soit faire un détour d'une dizaine de minutes en voiture © Radio France - Florent Vautier

Jean lui habite de l'autre côté du pont, sur la rive droite. Il a des problèmes de santé, alors se rendre dans l'autre partie de la ville n'est pas toujours simple : "C'est invraisemblable, faire un détour de douze kilomètres pour aller acheter une baguette, pour aller voir le pharmacien ou le médecin, c'est vraiment pénible au quotidien." Sans parler des nuisances sonores engendrées par les travaux, lui qui habite juste en face du pont.

Ce mercredi, une réunion s'est tenue au département de la Vienne, pour recevoir les conclusions du rapport d'expertise après l'affaissement du pont. On devrait sans doute connaître ce jeudi la durée supplémentaire pour les travaux qui séparent depuis près d'un an Bonneuil-Matours en deux.