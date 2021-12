La rédaction vauclusienne du quotidien La Provence change de locaux à Avignon et se rapproche de la place de l'Horloge.

La rédaction vauclusienne de La Provence a déménagé lundi 13 décembre. Fini le 18 rue de la République pour investir le numéro 4 de cette même rue centrale d'Avignon, 200 mètres plus loin. Les anciens locaux étaient occupés depuis les années 1970 par Le Provençal au premier étage et Le Méridional au deuxième, avant que les deux titres ne fusionnent sous le nom de La Provence, en 1997.

Les nouveaux locaux sont beaucoup plus lumineux. Ils permettent comme les anciens d'accueillir du public à la rédaction et ils sont complètement équipés d'ordinateurs neufs, avec un nouveau réseau informatique. Les archives du journal ont, elles, été transférées à la ville d'Avignon.

Cela ne change rien pour les lecteurs qui pourront tous les matins, comme à leur habitude, retrouver leur journal en kiosque et en numérique.