Le radar météo de Bollène est en travaux

Un nouveau radar météorologique sera installé dans quelques semaines à Bollène (Vaucluse). Ce radar permettra des mesures plus précises des pluies intenses des épisodes méditerranéens pour améliorer la chaîne d'alerte.

Le radar météo de Bollène (Vaucluse) est en travaux depuis le mois de janvier. Ce radar avait été installé en 1999 pour observer les nuages de pluie et améliorer l'alerte lors des pluies intenses et des crues dramatiques comme à Vaison-La-Romaine en 1992. Météo France rénove le bâtiment et les installations électriques depuis plusieurs semaines.

A la mi-juin, un nouveau radar sera installé et la coupole blanche - le radome - qui surplombe Bollène sera changée. Météo France investit 1, 87 millions d'euros pour affiner les observations des pluies et des épisodes méditerranéens autour du Ventoux.

Le nouveau radar météo de Bollène entrera en service début juillet. Le responsable des radars à Météo France Xavier Deloncle explique que les travaux devraient "améliorer la chaîne d'alerte en cas de pluies intenses, depuis les prévisionnistes de Méto France jusqu'aux secouristes".