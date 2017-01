Le rallye Monte-Carlo en famille chez les Metiffiot

Stéphane et Pierre-André Metiffiot prennent ce jeudi soir le départ de leur 5 ème rallye Monte-Carlo à Gap à bord d'une peugeot 208 R2 et ils espèrent finir dimanche cette 85 ème édition.

4 équipages de Drôme-Ardèche au départ de cette édition 2017

Parmi les 73 équipages au départ ce jeudi soir de Gap , il y a 4 équipages de nos deux départements : le Diois Bryan Bouffier , vainqueur en 2011 et 2 ème en 2014 , l'Ardéchois Raphael Astier , Lilian Vialle originaire d'Etoile près de Valence et les Metiffiot , Stéphane et Pierre-André qui participent ensemble à leur 5 ème rallye Monte-Carlo.

L'an dernier , les deux Valentinois avaient terminé 44 ème , leur meilleur résultat et cette année leur principal objectif reste de finir l'épreuve et de participer à la cérémonie de clôture dimanche à Monaco au terme de 4 jours de course sur des routes enneigées et verglacées.

Stéphane et Pierre-André Metiffiot sont à bord d'une 208 R2 avec le numéro 106 et cette année est particulière pour les deux fans de rallye puisque l'entreprise familiale fête ses 125 ans.