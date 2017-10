Le rallye Monte-Carlo ne reviendra pas en Drôme-Ardèche en 2019

L'automobile club de Monaco a tranché ce vendredi. Le Monte-Carlo restera à Gap une année de plus malgré des discussions très avancées pour un retour du rallye en Drôme et en Ardèche à partir de 2019.

C'est une grosse déception pour les fans du Monte-Carlo en Drôme et en Ardèche. Au nom de l'automobile club de Monaco, Guy Dealexandris confirme ce vendredi que le mythique rallye ne fera pas son retour sur les routes des deux départements en 2019.

Pourtant, les discussions étaient bien engagées. La ville de Valence était prête à dérouler le tapis rouge pour retrouver le parc d'assistance. L'ACM salue chaque année la qualité de l'accueil lors du passage du rallye historique, le prince Albert lui-même avait évoqué son souhait de voir le rallye revenir sur les routes qui ont fait les grandes heures de son histoire. Mais "les conditions ne sont pas réunies pour 2019".

Manque de place au parc expos de Valence

Officiellement, le problème, c'est le parc expos de Valence. Il est vieillot et trop petit. A partir de 2018, les grosses écuries pourront engager jusqu'à quatre voitures en WRC, le championnat du monde des rallyes. C'est autant de semi-remorques pour lesquels il faut trouver de la place.

Une histoire de gros sous ?

Le parc d'assistance de Gap n'est pourtant guère mieux équipé. Mais le rallye y a ses marques depuis 2014, c'est la ville de Sébastien Ogier et surtout cette configuration semble avoir les faveurs des sponsors. Car elle permet davantage de jours à Monaco et offre donc une meilleure visibilité.

On est candidat permanent - le maire de Valence

Le rallye basé à Valence de 2007 à 2013 démarre de Gap depuis 2014. Alors un retour en 2020 ? Le maire de Valence Nicolas Daragon veut rester confiant :"on est candidat permanent. On attend et espère une réponse positive dans les années qui viennent."