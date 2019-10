Le "Rallye senior" à Mont-de-Marsan, une piqûre de rappel pour revoir ses notions de conduite

Mont-de-Marsan, France

Une trentaine de seniors se sont rendus ce mardi matin au centre des permis de conduire de Mont-de-Marsan, à l'appel de la préfecture des Landes, pour tester leurs connaissances du code de la route et des règles de conduite. Au programme : ateliers pour tester sa vision, son ouïe, sa maîtrise des panneaux de signalisation et de la route. Des sessions de conduite, avec examinateurs, étaient même prévues pour permettre aux participants de se tester en situation.

Piqûre de rappel

"Le but c'est de voir leurs points forts et leurs points faibles, et de corriger des erreurs" détaille Agnès Bisson, inspectrice du permis de conduire et de la sécurité routière, qui accompagne et examine les participants durant leurs sessions de conduite. Parmi les "erreurs" les plus fréquentes, elle note un oubli des clignotants, ainsi que de mauvais placements sur les giratoires.

Sylvie, l'une des participantes, a passé son permis il y a près de 50 ans, en 1970, et elle le reconnaît : ce genre de stages n'est pas négligeable. "Il faut toujours se remettre en question, surtout pour la conduite. Pour moi par exemple, je ne me rappelais plus de certains panneaux. Et je suis persuadée que maintenant, je serai beaucoup plus vigilante".

"Rompre avec les certitudes du conducteur"

Selon Cédric Garence, directeur de cabinet du Préfet, le "rallye senior" est également un moyen de "rompre avec les certitudes du conducteur. En insécurité routière, je crois qu'il n'y a rien de pire que d'être sûr de sa conduite, d'être certain qu'après des dizaines de milliers de kilomètres parcourus, on maîtrise pleinement sa voiture et son environnement de conduite".

"En insécurité routière, n'y a rien de pire que d'être sûr de sa conduite" - Cédric Garence, directeur de cabinet du Préfet

Bien conduire, c'est aussi être en capacité physique de la faire. Le "rallye senior" prévoyait ainsi des échanges avec les participants pour tester leur vision ainsi que leur ouïe. Selon la préfecture, dans les Landes, les seniors sont bien plus souvent "victimes" d'accidents de la route que véritables "responsables". D'où le besoin de s'assurer que les conducteurs sont toujours en mesure d'avoir les réflexes nécessaires pour conduire en toute sécurité.

Cette opération de rappel de la sécurité routière pour les seniors s'inscrivait dans la Semaine Bleue, temps de sensibilisation autour des questions liées aux personnes âgées. Si le "rallye senior" était ainsi circonscrit à une période précise, beaucoup de participants sont convaincus qu'il faut qu'il se généralise et se répète, pour toucher un public plus large.