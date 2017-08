Le rallye Terre de Lozère 2017 se dispute ce week-end autour de Mende

Le rallye Terre de Lozère 2017 constitue la cinquième manche du championnat de France des rallyes sur terre ainsi que la deuxième manche du championnat de France des rallyes junior.

L'édition 2017 du rallye Terre de Lozère comptera, comme l'an dernier, 11 spéciales d’une longueur totale de 147,30 km. Près de 150 équipages participeront à la sixième édition.

Plus de 15 nationalités représentées

Le plateau s'annonce d'ores et déjà relevé avec la présence de Eric Rousset, ancien champion de France sur terre et asphalte, de Julien Maurin, vainqueur de l'édition de l'an dernier, de Lionel Baud, vainqueur en 2015, de Jean-Marie Cuoq, décuple champion de France asphalte et terre, ou encore de Jordan Berfa, leader actuel du championnat de France sur terre.

Le programme de l'édition 2017

Samedi 26 août : six spéciales avec un 1er départ à 6h45 : ES 1-4 : Ville de Mende (11,8 km), ES 2-5 : Goudard (9,4 km), ES 3-6 : Causse et Chanac (14,5 km).

Dimanche 27 août : cinq spéciales : ES 7-10 : Allenc (14,2 km), ES 8-11 : Le Born (23 km), ES 9 : Bête du Gévaudan (1,5 km)

Les précédents vainqueurs

2016 : Maurin (Skoda Fabia R5), Cuoq, Baud

2015 : Baud (Ford Fiesta WRC), Cuoq, Feraud

2014 : Cuoq (C4 WRC), Margaillan, Gillouin

2013 : Baud (307 WRC), Cuoq, Gascou

2012 : Bonnefis (207 S2000), Chieusse, Tron

Le reportage de France Bleu Gard Lozère Copier