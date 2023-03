Le Ramadan dans le quartier de Planoise : un mois de partage

Le premier jour du Ramadan a rythmé la journée de ce jeudi 23 mars à Planoise. Le quartier bisontin compte une forte communauté musulmane. Sur plus de 15.000 habitants, un quart est d'origine étrangère. Planoise compte plus d'une cinquantaine de nationalités différentes. La plupart sont arrivées lors des Trente glorieuses, notamment des Maghrébins, puis, au fil du temps, des populations d'Europe de l'Est et d'ex Yougoslavie ont posé leur valise et leur culture dans le quartier.

ⓘ Publicité

Les différentes religions se sont aussi implantées dans le quartier qui compte deux églises, une salle pour les Témoins de Jéhovah et une mosquée inaugurée en 2008. Une ouverture assez tardive alors que de nombreux musulmans sont arrivés à Besançon dans les années 70.

La place Cassin très animée pour l'ouverture du Ramadan

Pour le lancement du Ramadan, les habitants se sont rendus jusqu'à l'heure de l'Iftar (début de la rupture du jeûne) dans les commerces du quartier, notamment place Cassin, pour effectuer leurs derniers achats alimentaires. Les commerçants n'ont pas hésité à installer des stands de pâtisserie orientale ou de légumes devant leur magasin. Il y a foule et des files d'attente se sont formées devant certaines enseignes.

Plus l'heure de rupture du jeûne approche, plus on sent une certaine impatience, notamment pour les fumeurs qui, outre l'interdiction de boire et manger, ne peuvent allumer une cigarette pendant la journée.

Une fil d'attente devant un commerce Place Cassin. © Radio France - Dylan Jaffrelot

Dès l'heure de l'Iftar (vers 18h50 ce jeudi), le quartier s'est vidé et les habitants se sont retrouvés chez eux pour manger en famille comme le veut la tradition. "Le plat incontournable du Ramadan, c'est la chorba. Elle sera présente sur la table tous les soirs accompagnés de galettes", expose Nadia, qui a passé plus de six heures derrière les fourneaux.

loading

"Ce n'est pas toujours évident de tous se rassembler à table. Mes plus grands enfants font leur vie, mais pour le Ramadan, ils sont tous les soir chez moi et je m'en réjouis", déclare Nadia avec un grand sourire.

"Le Ramadan, ça veut dire que ce qui est vital pour toi, tu t'abstiens !"

Le Ramadan est pour tous les fidèles musulmans, un mois de partage, d'entraide et de bienveillance, mais aussi de sacrifices. "C'est un mois sacré où nous prouvons notre foi envers notre dieu et où nous nous purifions en résistant aux tentations" déclare Mohamed devant la mosquée de Planoise.

"Le Ramadan, ça veut dire que tout ce qui est vital pour toi, tu t'abstiens ! Vous avez une faim de loup et un gros poulet rôti ? Je n'y touche pas ! C'est puissant cette foi, ajoute-t-il, ça renforce l'être".

loading

Ce mois de jeûne est donc un mois où les habitudes sont quelque peu chamboulées, y compris pour les plus jeunes. "Je me lève vers 4h50, j'essaie de me remplir le ventre au maximum, de boire un maximum avant d'aller à l'école", affirme Samir, 14 ans.

Pour lui, il est hors de question de changer son mode de vie pendant un mois. Il continue à faire du sport. "Je n'aime pas ceux qui prennent pour excuse de ne pas faire de l'EPS à l'école ou autre. Le Ramadan, ce n'est pas juste manger et dormir. Il faut assumer les sacrifices qu'il engendre", ajoute-t-il fermement.

La mosquée de Besançon bondée de fidèles

Les cinq prières quotidiennes sont aussi incontournables. Beaucoup de musulmans se rendent après le repas de famille dans la mosquée d'Avanne-Aveney à la sortie du quartier de Planoise. Ils sont si nombreux qu'une partie est obligée de prier sur le parvis du lieu de culte. "Nous allons venir tous les soirs, si Dieu veut. C'est important de venir prier dans la mosquée, cela amplifie les bonnes actions que nous réalisons dans la journée", affirme Zakari.

Le mois du Ramadan s'achèvera avec l'Aïd Al-Fitr, le 21 avril prochain.

France Bleu Besançon consacre cinq reportages à la vie du quartier de Planoise à Besançon. Retrouvez au fur et à mesure de leur publication les articles de cette série :

loading