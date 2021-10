Le ramassage des déchets reprend après la grève des éboueurs à Marseille

Les tas de sacs poubelles éventrés et de cartons quittent peu à peu les trottoirs de Marseille, ce samedi. Pendant plus d'une semaine, les bennes se sont remplies jusqu'à déborder dans toute la métropole Aix-Marseille. Un accord a finalement été trouvé entre le syndicat majoritaire Force Ouvrière et la métropole, vendredi. La CGT, elle, conteste cet accord et continue d'appeler à la grève. C'est pourquoi certains quartiers croulent toujours sous les déchets.

Autour de la gare Saint-Charles, plusieurs rues n'ont pas encore été nettoyées, ce samedi après-midi. Un camion poubelle bloque la circulation dans une petite rue. Des éboueurs vident les bennes dans la remorque et grattent le sol avec leur pelle pour enlever le plus de déchets possibles. Ce ne sont pas des employés de la métropole, mais des salariés du groupe privé Suez appelés en renfort. "C'est dur. Il faut des jours et des jours, des heures et des heures. On fera avec le temps. On se relaie matin, midi et le soir", explique Stéphane, l'un des employés de Suez.

Moins de clients sur les terrasses embaumées par les poubelles

Un jeune en trottinette salue le travail des éboueurs en passant : "Merci, vraiment merci !" Les passants sont soulagés de voir arriver le camion poubelle. "Dans certaines rues, on ne pouvait plus marcher", raconte Mostapha. Certaines montagnes de déchets n'ont pas encore été enlevées. Léonard boit un café à 10 mètres d'un tas de déchets : "ça pue, on ne peut pas manger tranquillement dehors, ce n'est pas normal."

Un tas d'ordures chauffe au soleil à dix mètres des terrasses de café, boulevard Gambetta. © Radio France - Clémentine Sabrié

Des établissements du quartier déplore la perte de la moitié de leur clientèle habituelle. "Il y a les mauvaises odeurs, les rats, ça n'attire pas trop la clientèle", constate Mehdi, le patron d'un restaurant algérien près de la Porte d'Aix. "Quand on voit des poubelles comme ça, on n'a pas trop envie de boire un café."