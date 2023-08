Le ramassage et la pêche des coquillages en baie de Saint-Malo temporairement interdit

La préfecture d'Ille-et-Vilaine interdit temporairement la pêche et le ramassage des coquillages dans la baie de Saint-Malo et de Dinard. En cause, la présence trop importante de bactéries liée aux fortes pluies de ces dernières semaines.